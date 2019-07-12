Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-12T14:07Z
https://ria.ru/20190712/1556461611.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155643/22/1556432289_0:63:3057:1783_1036x0_80_0_0_9f7de5a63adae7e66b2db143a93ce9d3.jpg
РИА Новости

В Германии поддержали телефонный разговор между Путиным и Зеленским

Вчера, 14:07
360
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Боливии Эво Моралесом
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Боливии Эво Моралесом
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
БЕРЛИН, 12 июл - РИА Новости. В МИД ФРГ приветствовали телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, заявил на брифинге представитель ведомства Кристофер Бургер.
"Мы всегда подчеркивали, что предпочитаем прямые переговоры по теме урегулирования конфликта на Украине. Мы приветствуем тот факт, что президент Путин и президент Зеленский провели вчера телефонный разговор, а также то, что обе стороны обсудили продолжение переговоров в рамках нормандского формата", - сказал Бургер.
Путин и Зеленский в четверг провели телефонный разговор по инициативе украинской стороны. Обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины, переговоры в нормандском формате, а также совместная работа по возвращению удерживаемых лиц. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков позже отметил, что первый телефонный разговор лидеров двух стран был ознакомительным и носил достаточно прагматичный характер.
Владимир Путин во время телефонного разговора
Вчера, 12:18
В Кремле рассказали подробности разговора Путина и Зеленского
610002
Обсудить 1
МИД ГерманииВладимир ЗеленскийВладимир ПутинГерманияРоссияУкраинаВ мире
Рекомендуем
В Берлине заявили, что не получали предложений по "нормандскому формату"
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности. 12 июля 2019
Путин обсудил с членами Совбеза отношения с Украиной
Китай пригрозил санкциями американским компаниям за продажу оружия Тайваню
Владимир Путин во время телефонного разговора
В Кремле рассказали подробности разговора Путина и Зеленского
Лента
новостей
Внеочередное заседание Верховной рады Украины
Эксперт назвал действующую Раду худшим парламентом в истории Украины
В Киеве призвали завести дело из-за восстановления бюста Жукову в Харькове
Президент РФ Владимир Путин на совместной с президентом Боливии Эво Моралесом пресс-конференции
Песков рассказал о перспективах следующего разговора Путина и Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский поспорил с мэром Днепра из-за недостроенного моста
Константин Косачев в Гостином дворе перед началом оглашения ежегодного послания президента Российской Федерации Федеральному Собранию. 20 февраля 2019
Косачев прокомментировал итоги переговоров власти и оппозиции в Венесуэле
Сработавшие на юге Израиля сирены признали ложной тревогой
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
В МИД Германии подтвердили участие Мааса в форуме "Петербургский диалог"
Москва
В Кремле считают факт первого разговора Путина и Зеленского очень важным
Кандидат в президенты Литвы, экономист Гитанас Науседа
Путин поздравил президента Литвы с вступлением в должность
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Железняк
Железняк назвал заявление Байдена о СНВ-3 игрой на американскую аудиторию
Постоянный представитель РФ при НАТО Александр Грушко после заседания Совета Россия-НАТО. 20 апреля 2016
Грушко назвал американские Мк-41 в Европе грубейшим нарушением ДРСМД
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:58Ярош призвал отомстить Италии
10:58В Магадане победителя фестиваля по промывке золота поймали на жульничестве
10:52Путин поздравил жителей Магадана с 80-летием города
10:51Сработавшие на юге Израиля сирены признали ложной тревогой
10:47В Турции подтвердили приземление четвертого самолета с деталями С-400
10:47Красноярск накрыло дымом от лесных пожаров
10:46На юге Израиля сработали сирены тревоги
10:37В Алтайском крае два человека погибли при пожаре в частном доме
10:35В Уфе задержали одного из напавших на полицейского
10:30В киевском аэропорту самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
10:24В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:22В Иркутской области очистили от завалов около 70% участка в районе ЧС
10:19Правительство одобрило повышение выплат на детей семьям с невысоким доходом
10:19В посольстве в Абхазии рассказали подробности ДТП с россиянами
10:17Правительство одобрило поправки о праве регионов давать друг другу субсидии
10:13В Турции приземлился самолет с новой партией компонентов С-400
10:05Союз журналистов Украины призвал расследовать обстрел "112. Украина"
10:02Правительство одобрило изменения в законодательстве об операциях с валютой
10:00В Японии 21 человек пострадал при столкновении автобуса и машины
10:00Силовики 23 раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
Лента новостейМолния