В Германии поддержали телефонный разговор между Путиным и Зеленским

"Мы всегда подчеркивали, что предпочитаем прямые переговоры по теме урегулирования конфликта на Украине. Мы приветствуем тот факт, что президент Путин и президент Зеленский провели вчера телефонный разговор, а также то, что обе стороны обсудили продолжение переговоров в рамках нормандского формата", - сказал Бургер.