В Германии поддержали телефонный разговор между Путиным и Зеленским

БЕРЛИН, 12 июл - РИА Новости. В МИД ФРГ приветствовали телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, заявил на брифинге представитель ведомства Кристофер Бургер.
"Мы всегда подчеркивали, что предпочитаем прямые переговоры по теме урегулирования конфликта на Украине. Мы приветствуем тот факт, что президент Путин и президент Зеленский провели вчера телефонный разговор, а также то, что обе стороны обсудили продолжение переговоров в рамках нормандского формата", - сказал Бургер.
Путин и Зеленский в четверг провели телефонный разговор по инициативе украинской стороны. Обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины, переговоры в нормандском формате, а также совместная работа по возвращению удерживаемых лиц. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков позже отметил, что первый телефонный разговор лидеров двух стран был ознакомительным и носил достаточно прагматичный характер.