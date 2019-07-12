Правительство направило 2,3 миллиарда рублей пострадавшим в Приангарье

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Правительство России дополнительно направило 2,3 миллиарда рублей на оказание помощи пострадавшим в результате паводка в Иркутской области, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

Накануне премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что нужно максимально быстро помочь пострадавшим от паводка в Иркутской области, правительство выделит 2,3 миллиарда рублей на ликвидацию его последствий.

Как сообщила пресс-служба Минтруда, в Тулуне Топилин провел совещание с губернатором Иркутской области Сергеем Левченко и главами пострадавших районов по вопросу о ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на территории муниципальных образований региона. Он напомнил, что в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в некоторых районах Иркутской области, президентом РФ была поставлена задача незамедлительно обеспечить выплаты гражданам, а также должные условия пребывания в пунктах временного размещения.

"В этой связи правительством России было принято два решения по оказанию финансовой помощи пострадавшим. Первое решение - о выделении 662 миллионов рублей из резервного фонда. Эти средства уже полностью израсходованы. И второе решение правительство приняло вчера на своем заседании: это еще 2,3 миллиарда рублей на осуществление выплат. Дмитрий Анатольевич (Медведев) подписал соответствующее распоряжение, и вчера деньги были перечислены в регион. Сегодня они уже на счетах в регионе. То есть процесс бесперебойных выплат обеспечен финансовыми ресурсами", - отметил Топилин, слова которого привела пресс-служба ведомства.

"Казначейство и банки будут работать в субботу и воскресенье, поэтому я прошу обеспечить беспрерывность и своевременность всех выплат", - подчеркнул министр. Также организована работа Сбербанка, Почты России и социальных служб.

Глава Минтруда заявил, что перечисление пострадавшим выплаты в размере 10 тысяч рублей практически завершено. "Выплаты на первоочередные нужды, когда обследование домохозяйств не требовалось, 10 тысяч рублей на человека, практически завершены – это почти 34 тысячи выплат. Но все равно заявления продолжают поступать, на 90% задача решена", - отметил министр.

"Что же касается выплат 50 тысяч и 100 тысяч рублей в зависимости от степени утраты имущества, полностью или частично утрачено имущество, практически все муниципалитеты завершили оценку. Параллельно осуществляются выплаты, уже более 5 тысячам человек эти выплаты осуществлены. Мы исходим из того, что таких заявлений, я не хотел бы ошибаться в прогнозе, около 13-15 тысяч человек", - добавил Топилин.

Министр также сообщил, что идет работа по направлению детей на отдых. "Процесс организован. Сейчас уже более тысячи детей направлено на летнее оздоровление. На следующей неделе будет еще один массовый заезд: около 1,5 тысячи детишек поедут отдыхать", - подчеркнул он.