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РИА Новости

ЦБ заявил о снижении уровня достаточности капитала банка "Восточный"

Вчера, 14:04
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© РИА Новости / Евгений БиятовФлаг на здании Центрального банка РФ
Флаг на здании Центрального банка РФ
© РИА Новости / Евгений Биятов
Флаг на здании Центрального банка РФ. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Норматив достаточности базового капитала (Н1.1) банка "Восточный" снизился ниже минимальных значений, установленных Банком России, говорится в сообщении регулятора.
"Согласно отчетности ПАО КБ "Восточный" значение норматива достаточности базового капитала кредитной организации достигло уровня ниже, определенного пунктом 2.3.4 положения ("Базеля III" - ред.)", - говорится в сообщении.
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По данным регулятора, снижение норматива наблюдалось за шесть и более операционных дней за период с 31 мая по 5 июня.
В середине июня Александр Нестеренко, занимавший тогда пост исполняющего обязанности председателя правления банка "Восточный", отмечал риски нарушения обязательных нормативов достаточности капитала и просил членов совета директоров предпринять усилия по поддержанию финансовой устойчивости банка. На тот момент, как подчеркивал Нестеренко, "Восточный" соблюдал все обязательные нормативы ЦБ.
Банк "Восточный" и его владельцы в феврале оказались в центре внимания после того, как были арестованы основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви и еще пять человек в рамках уголовного дела о хищении 2,5 миллиарда рублей. По версии следствия, банк потерял эти деньги вследствие невыгодного соглашения, на котором настаивал Калви. Baring Vostok причинение ущерба этим соглашением отрицает.
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