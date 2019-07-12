Спасатели предупредили о повышении уровня воды в реках Тувы

КРАСНОЯРСК, 12 июл — РИА Новости. Повышение уровня воды зафиксировано на малых реках Тувы, сообщает региональное управление МЧС.

В Бай-Тайгинском районе республики при попытке пересечь вброд реку Шуй опрокинулась машина марки "УАЗ". По данным ГИБДД, погибли девять человек, из них семеро детей, двое спасены, еще одного человека не могут найти.

"По данным Тувинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с выпадением обильных осадков поднялся уровень воды на малых реках западных районов Тувы", - говорится в сообщении.