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2019-07-12T14:03Z
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РИА Новости

Спасатели предупредили о повышении уровня воды в реках Тувы

Вчера, 14:03
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КРАСНОЯРСК, 12 июл — РИА Новости. Повышение уровня воды зафиксировано на малых реках Тувы, сообщает региональное управление МЧС.
В Бай-Тайгинском районе республики при попытке пересечь вброд реку Шуй опрокинулась машина марки "УАЗ". По данным ГИБДД, погибли девять человек, из них семеро детей, двое спасены, еще одного человека не могут найти.
Спасательная операция МЧС России в Бай-Тайгинском районе Тувы, где перевернулась автомашина УАЗ
Вчера, 13:54
Местный житель рассказал о водителе перевернувшегося в Туве УАЗа
"По данным Тувинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с выпадением обильных осадков поднялся уровень воды на малых реках западных районов Тувы", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что для предупреждения несчастных случаев необходимо соблюдать меры безопасности при нахождении рядом с водными объектами, переезде мостов или вброд. Главам муниципальных образований рекомендовано проинформировать и предупредить население о неблагоприятной метеорологической обстановке.
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МЧСГИБДД МВД РФТуваПроисшествия
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