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РИА Новости

Суд арестовал замглавы ПФР по делу о взятке

Вчера, 14:06
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правления Пенсионного фонда России Алексей Иванов в суде
Заместитель председателя правления Пенсионного фонда России Алексей Иванов в суде
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Замглавы Пенсионного фонда России Алексея Иванова арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщил корреспондент РИА Новости из Басманного суда Москвы.
Судья Наталия Дударь удовлетворила ходатайство следователя и отправила Иванова в СИЗО до 9 сентября.
Сам обвиняемый в суде признал вину и просил не лишать его свободы.
"Я всю жизнь служил нашей стране, служил в Вооруженных силах, принимал участие в разработке сложнейших информационных систем <…> Я искренне раскаиваюсь, выражаю полную готовность сотрудничать", — сказал он.
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
11 июля, 12:01
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Следователь настаивал на заключении Иванова в "Лефортово", не поясняя, почему это должен быть именно этот изолятор.
Прокурор, свою очередь, запрашивал домашний арест.
По версии следствия, Иванов при посредничестве директора департамента по работе с госструктурами ООО "Техносерв Менеджмент" Алексея Копейкина с 2017 по 2019 год "получил от неустановленных лиц, действующих в интересах компании "Техносерв", не менее 4,4 миллиона рублей за действия "в пользу иных лиц" и "общее покровительство".
Меру пресечения для Копейкина суд назначит позднее.
Иванову 59 лет, он работал зампредом правления ПФР с апреля 2017 года. На сайте фонда указано, что он курирует вопросы, связанные с информационными технологиями.
Алексей Иванов
11 июля, 12:24
В ПФР прокомментировали сообщения о задержании замглавы фонда
19227711128
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Пенсионный фонд РФРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Заместитель председателя правления Пенсионного фонда России Алексей Иванов был задержан по делу о взятке, рассказали источники. ПФР сообщил, что оказывает следственным органам необходимое содействие. Я прям вижу, что где-то богатеет полковник или борец с коррупцией...
12 июля, 14:58
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