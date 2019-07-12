Суд арестовал замглавы ПФР по делу о взятке

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Замглавы Пенсионного фонда России Алексея Иванова арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщил корреспондент РИА Новости из Басманного суда Москвы.

Судья Наталия Дударь удовлетворила ходатайство следователя и отправила Иванова в СИЗО до 9 сентября.

Сам обвиняемый в суде признал вину и просил не лишать его свободы.

"Я всю жизнь служил нашей стране, служил в Вооруженных силах, принимал участие в разработке сложнейших информационных систем <…> Я искренне раскаиваюсь, выражаю полную готовность сотрудничать", — сказал он.

Следователь настаивал на заключении Иванова в "Лефортово", не поясняя, почему это должен быть именно этот изолятор.

Прокурор, свою очередь, запрашивал домашний арест.

По версии следствия, Иванов при посредничестве директора департамента по работе с госструктурами ООО "Техносерв Менеджмент" Алексея Копейкина с 2017 по 2019 год "получил от неустановленных лиц, действующих в интересах компании "Техносерв", не менее 4,4 миллиона рублей за действия "в пользу иных лиц" и "общее покровительство".

Меру пресечения для Копейкина суд назначит позднее.