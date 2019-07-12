В ЦБ уверены, что все платежные системы продолжат работу в прежнем режиме

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Банк России уверен, что все платежные системы продолжат свою работу в РФ в прежнем режиме, и не видит поводов для беспокойства, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.

Как написала в пятницу газета "Коммерсант", Visa и MasterCard из-за поправок к закону о национальной платежной системе могут свернуть деятельность в России. Поправками, которые Госдума рассмотрит 23 июля, предлагается запретить российским "дочкам" международных платежных систем приостанавливать расчеты по картам банков, попавших под санкции. Если же расчеты будут приостановлены, платежная система может быть исключена из реестра ЦБ.