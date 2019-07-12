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РИА Новости

В американском штате Вашингтон произошло землетрясение магнитудой 4,6

Вчера, 14:01
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в пятницу на территории американского штата Вашингтон, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Землетрясение было зафиксировано в 09.51 по времени UTC (11.51 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в округе Снохомиш. Очаг залегал на глубине 22,3 километра.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Геологическая служба отметила "зеленый уровень" угрозы последствий землетрясения, означающий малую вероятность жертв и экономического ущерба.
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