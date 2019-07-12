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РИА Новости

МВД Тувы сообщило о пропавшей женщине и шести погибших детях на переправе

Вчера, 13:58
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© Фото : МЧС РоссииСпасатели МЧС России выехали в Бай-Тайгинский район Тувы, где перевернулась на реку автомашина "УАЗ" . 12 июля 2019
Спасатели МЧС России выехали в Бай-Тайгинский район Тувы, где перевернулась на реку автомашина УАЗ . 12 июля 2019
© Фото : МЧС России
КРАСНОЯРСК, 12 июл — РИА Новости. Одна женщина считается пропавшей без вести после опрокидывания автомобиля в Туве с девятью жертвами, сообщает региональный главк МВД, уточнив также, что детей погибло шесть, а не семь.
"На месте происшествия в салоне автомашины обнаружены тела 9 погибших, шестеро из которых несовершеннолетние. Одна женщина числится без вести пропавшей. В настоящее время ведутся ее поиски", - говорится в сообщении.
Спасательная операция МЧС России в Бай-Тайгинском районе Тувы, где перевернулась автомашина УАЗ
Вчера, 13:54
Местный житель рассказал о водителе перевернувшегося в Туве УАЗа
В Бай-Тайгинском районе республики при попытке пересечь вброд реку Шуй опрокинулась машина марки "УАЗ". По данным ГИБДД, погибли девять человек, из них семеро детей, двое спасены, еще одного человека не могут найти. СК сообщил о том, что пропавшим, предположительно, является водитель машины.
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