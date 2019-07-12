МВД Тувы сообщило о пропавшей женщине и шести погибших детях на переправе

КРАСНОЯРСК, 12 июл — РИА Новости. Одна женщина считается пропавшей без вести после опрокидывания автомобиля в Туве с девятью жертвами, сообщает региональный главк МВД, уточнив также, что детей погибло шесть, а не семь.
"На месте происшествия в салоне автомашины обнаружены тела 9 погибших, шестеро из которых несовершеннолетние. Одна женщина числится без вести пропавшей. В настоящее время ведутся ее поиски", - говорится в сообщении.
В Бай-Тайгинском районе республики при попытке пересечь вброд реку Шуй опрокинулась машина марки "УАЗ". По данным ГИБДД, погибли девять человек, из них семеро детей, двое спасены, еще одного человека не могут найти. СК сообщил о том, что пропавшим, предположительно, является водитель машины.