МВД Тувы сообщило о пропавшей женщине и шести погибших детях на переправе

КРАСНОЯРСК, 12 июл — РИА Новости. Одна женщина считается пропавшей без вести после опрокидывания автомобиля в Туве с девятью жертвами, сообщает региональный главк МВД, уточнив также, что детей погибло шесть, а не семь.

"На месте происшествия в салоне автомашины обнаружены тела 9 погибших, шестеро из которых несовершеннолетние. Одна женщина числится без вести пропавшей. В настоящее время ведутся ее поиски", - говорится в сообщении.