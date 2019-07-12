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РИА Новости

Местный житель рассказал о водителе перевернувшегося в Туве УАЗа

Вчера, 13:54
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© Фото : МЧС РФСпасательная операция МЧС России в Бай-Тайгинском районе Тувы, где перевернулась автомашина "УАЗ"
Спасательная операция МЧС России в Бай-Тайгинском районе Тувы, где перевернулась автомашина УАЗ
© Фото : МЧС РФ
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Житель поселка Шуй Монгун-Даш Монго рассказал РИА Новости, что УАЗ, который перевернулся на переправе на реке Шуй, был приобретен весной мужчиной, который до этого не имел опыта вождения.
В Бай-Тайгинском районе Тувы при попытке пересечь вброд реку Шуй опрокинулась автомашина марки "УАЗ". По данным ГИБДД, погибли девять человек, из них семеро детей, двое спасены, еще одного человека не могут найти. Им является водитель автомобиля, уточнили в региональном главке СК
"Я знаю его. У него машины даже не было никогда. Весной он эту машину покупал. Я видел, как он ездить начал. Человек никогда машину не водил. Это старый автомобиль", - сказал Монго.
По мнению жителя поселка, УАЗ мог перевернуться из-за неопытности водителя и высокой воды, которая поднялась из-за ливня.
"В том месте мы ездим часто. Там нормальная дорога. Перевернуться негде. Не понимаю, как они перевернулись. Есть два моста через реку, сухая дорога. Зачем они поехали через реку, неизвестно. Были дожди, прошел ливень", - заметил Монго.
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