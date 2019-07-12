Местный житель рассказал о водителе перевернувшегося в Туве УАЗа

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Житель поселка Шуй Монгун-Даш Монго рассказал РИА Новости, что УАЗ, который перевернулся на переправе на реке Шуй, был приобретен весной мужчиной, который до этого не имел опыта вождения.

В Бай-Тайгинском районе Тувы при попытке пересечь вброд реку Шуй опрокинулась автомашина марки "УАЗ". По данным ГИБДД, погибли девять человек, из них семеро детей, двое спасены, еще одного человека не могут найти. Им является водитель автомобиля, уточнили в региональном главке СК

"Я знаю его. У него машины даже не было никогда. Весной он эту машину покупал. Я видел, как он ездить начал. Человек никогда машину не водил. Это старый автомобиль", - сказал Монго.

По мнению жителя поселка, УАЗ мог перевернуться из-за неопытности водителя и высокой воды, которая поднялась из-за ливня.