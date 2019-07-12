В Москве в Государственном архиве литературы и искусства произошел пожар

Пожар в Российском государственном архиве литературы и искусства

Пожар в Российском государственном архиве литературы и искусства

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. На севере Москвы загорелся Российский государственный архив литературы и искусства, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"Происходит сильное задымление на верхних этажах здания, четвертом и пятом", — сказал он.

РГАЛИ горит! RGALI is burning. Heartbreaking. Russian State Archive of Literature and Art pic.twitter.com/9QpaJ1kDp2 — Elena Razlogova (@erazlogo) 12 июля 2019 г.

По его словам, из здания эвакуировали около ста человек.

В пресс-службе столичного главка МЧС уточнили, что очаг возгорания в пятиэтажном административном здании по адресу: улица Выборгская, 3, корпус 1, находится на четвертом этаже.

Первоначально сообщалось, что площадь возгорания составляет десять квадратных метров, но затем она выросла до 150 квадратов. По выражению спасателей, горела некая "бумажная продукция". Архивные ли это документы или нет, пока неясно.

Тушение осложнялось сильной задымленностью. В 14:55 пожар локализовали, в 15:09 — ликвидировали. Как передает корреспондент РИА Новости с места событий, пожарные завершили проливку здания снаружи. Сотрудники полиции оцепили улицу. Само здание не выглядит поврежденным, следов открытого горения не видно. На месте происшествия много сотрудников МЧС и представителей прессы.

В пресс-службе Росархива заявили, что, по предварительным данным, ценные документы не пострадали.

"Размер ущерба оценить сейчас тяжело. Но на этаже, где было горение, не должно быть ценных документов и фотографий", — рассказала РИА Новости одна из сотрудниц архива.

РГАЛИ. RGALI. Gallons of water poured into the building with archives of Russian and Soviet literature and art pic.twitter.com/xZ6GYqIWTh — Elena Razlogova (@erazlogo) 12 июля 2019 г.

Движение по Выборгской улице перекрыто от Ленинградского шоссе до улицы Адмирала Макарова.

Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ) — крупнейшее в России хранилище, где находятся богатейшие материалы по истории отечественного искусства.