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РИА Новости

Медведев прибыл в Ставрополь

Вчера, 13:51
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев в аэропорту Ставрополя.12 июля 2019
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в аэропорту Ставрополя.12 июля 2019
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в аэропорту Ставрополя.12 июля 2019
СТАВРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл с рабочим визитом в Ставрополь, где проведет заседание, посвященное мерам по обеспечению своевременного и качественного строительства объектов в рамках национальных проектов.
В совещании примут участие вице-премьер РФ Виталий Мутко, глава Минздрава Вероника Скворцова, глава Минстроя Владимир Якушев, министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров и другие.
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Также глава российского правительства планирует отдельно побеседовать с губернатором Ставропольского края, посетить готовящуюся к открытию среднюю образовательную школу на 1550 мест, построенную в рамках госпрограммы Ставропольского края "Развитие образования", и осмотреть территорию нового микрорайона "Российский" — объекты жилищного комплекса там планируется вводить в эксплуатацию с 2019 по 2023 годы. Медведеву также продемонстрируют светомузыкальный фонтан на площади имени святого князя Владимира в Ставрополе, реализованный в рамках программы "Комфортная городская среда". На сегодняшний день это самый большой фонтан на юге России.
Медведев также планирует посетить парк "Патриот" - военно-исторический интерактивный комплекс боевой техники под открытым небом, где выставлены 18 единиц боевой техники, находившихся на вооружении с 1943 года.
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