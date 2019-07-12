Медведев прибыл в Ставрополь

СТАВРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл с рабочим визитом в Ставрополь, где проведет заседание, посвященное мерам по обеспечению своевременного и качественного строительства объектов в рамках национальных проектов.

Также глава российского правительства планирует отдельно побеседовать с губернатором Ставропольского края, посетить готовящуюся к открытию среднюю образовательную школу на 1550 мест, построенную в рамках госпрограммы Ставропольского края "Развитие образования", и осмотреть территорию нового микрорайона "Российский" — объекты жилищного комплекса там планируется вводить в эксплуатацию с 2019 по 2023 годы. Медведеву также продемонстрируют светомузыкальный фонтан на площади имени святого князя Владимира в Ставрополе, реализованный в рамках программы "Комфортная городская среда". На сегодняшний день это самый большой фонтан на юге России.