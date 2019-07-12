Грушко назвал американские Мк-41 в Европе грубейшим нарушением ДРСМД

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Размещение американских пусковых установок МК-41 в Европе является грубейшим нарушением ДРСМД, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Пусковые установки, которые размещены в Румынии и в ближайшее время будут размещены в Польше, пусковые установки МК-41 - они предназначены и для пуска ракет "Томагавк" средней дальности. Это грубейшее нарушение договора РСМД", - сказал Грушко журналистам.
3 июля, 17:25Военный политолог: нам незачем поддерживать ДРСМДПрезидент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В эфире радио Sputnik эксперт Ассоциации военных политологов Олег Глазунов отметил, что Россия отвечает зеркально на действия США.
Россия обвиняет США в том, что те развернули в Румынии и разворачивают в Польше пусковые установки МК-41 для систем ПРО, которые способны доставлять ударные крылатые ракеты "Томагавк", запрещенные ДРСМД. Кроме того, Москва считает нарушением использование американцами ударных беспилотников большого радиуса действия, которые подпадают под договорное определение крылатых баллистических ракет наземного базирования.
В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из Договора об уничтожении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), обвинив Россию в длительном нарушении договора. Москва все обвинения отвергает. Президент РФ Владимир Путин 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. При этом Путин добавил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.
9 июля, 17:07Спасти ДРСМД уже нельзя, уверена китайский эксперт