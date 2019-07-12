Грушко назвал американские Мк-41 в Европе грубейшим нарушением ДРСМД

"Пусковые установки, которые размещены в Румынии и в ближайшее время будут размещены в Польше, пусковые установки МК-41 - они предназначены и для пуска ракет "Томагавк" средней дальности. Это грубейшее нарушение договора РСМД", - сказал Грушко журналистам.

Россия обвиняет США в том, что те развернули в Румынии и разворачивают в Польше пусковые установки МК-41 для систем ПРО, которые способны доставлять ударные крылатые ракеты "Томагавк", запрещенные ДРСМД. Кроме того, Москва считает нарушением использование американцами ударных беспилотников большого радиуса действия, которые подпадают под договорное определение крылатых баллистических ракет наземного базирования.

В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из Договора об уничтожении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), обвинив Россию в длительном нарушении договора. Москва все обвинения отвергает. Президент РФ Владимир Путин 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. При этом Путин добавил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.