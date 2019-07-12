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2019-07-12T13:50Z
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РИА Новости

В Берлине заявили, что не получали предложений по "нормандскому формату"

Вчера, 13:50
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БЕРЛИН, 12 июл - РИА Новости. Никто не обращался к Берлину с предложением о расширении нормандского формата", заявил на брифинге представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер.
"Вчера, исходя из тех сообщений, которые мы видели, президент (РФ Владимир) Путин и президент (Украины Владимир) Зеленский говорили о том, чтобы продолжить переговоры в нормандском формате. Никто не обращался к нам с предложением расширить формат", - сказал Бургер, добавив, что в вопросах урегулирования на Украине Берлин придерживается тесного контакта со своими американскими и британскими партнерами.
Ранее Зеленский публично предложил провести саммит по украинскому урегулированию в Минске при участии Украины, России, Германии, Франции, Великобритании и США.
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