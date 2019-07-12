В Берлине заявили, что не получали предложений по "нормандскому формату"

"Вчера, исходя из тех сообщений, которые мы видели, президент (РФ Владимир) Путин и президент (Украины Владимир) Зеленский говорили о том, чтобы продолжить переговоры в нормандском формате. Никто не обращался к нам с предложением расширить формат", - сказал Бургер, добавив, что в вопросах урегулирования на Украине Берлин придерживается тесного контакта со своими американскими и британскими партнерами.