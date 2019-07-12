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2019-07-12T13:47Z
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РИА Новости

В Саратове автомобиль провалился под землю

Вчера, 13:47
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САРАТОВ, 12 июл - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Автомобиль, припаркованный у обочины дороги в центре Саратова, в ночь на пятницу провалился в яму, которая образовалась в результате прорыва на водопроводе, сообщила пресс-служба мэрии.
Ранее в группе "Типичный Саратов" в социальной сети "ВКонтакте" появились фотографии пользователя Екатерины Хохловой, на которых запечатлен провалившийся под землю правой стороной легковой автомобиль, при этом глубина ямы вблизи машины составляла не менее метра.
"В районе пересечения улицы Валовая и Песковского переулка произошел прорыв на подземных коммуникациях ООО "Концессии водоснабжения - Саратов". Поток воды промыл тротуар и часть зеленой зоны к жилому дому №12 по улице Валовая. В образовавшийся провал попал легковой автомобиль", - говорится в сообщении.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе ООО "Концессии водоснабжения - Саратов", автомобиль с помощью эвакуатора извлекли из ямы, после чего водитель уехал на нем, а авария на водопроводе устранена. "Сейчас восстанавливаем дорогу и склон, которые размыло водой", - сказал собеседник агентства.
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СаратовПроисшествия
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