Эксперты ОНФ проверят нарушения в установке дорожных камер

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Общероссийский народный фронт (ОНФ) проведет во всех регионах РФ мониторинг, чтобы выявить какие из дорожных камер установлены с нарушениями, сообщает пресс-служба движения.

Президент РФ Владимир Путин 26 июня на заседании Госсовета заявил, что целью установки камер на автодорогах является снижение травматизма и сохранение жизней, а потому прятать их, чтобы подвести человека под штраф, не нужно.

"ОНФ запустил мониторинг установки средств автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Эксперты Народного фронта планируют выявить, какие из дорожных камер установлены с отклонениями от нормативных требований", - говорится в сообщении пресс-службы с уточнением, что мониторинг пройдет во всех регионах РФ и продлится до 1 августа.

В пресс-службе ОНФ напомнили, что согласно ГОСТу, расстояние от края проезжей части до стационарной камеры должно быть не менее 0,5 метров. Расстояние же от нижнего края камеры до дорожного покрытия, то есть высота установки камеры, если техническое устройство находится сбоку от проезжей части, должно быть не менее 1,5 метров. При размещении камеры над проезжей частью на пролетных строениях камеры не должны выступать за их нижний край.

Эксперты Народного фронта проверят, насколько установка дорожных камер соответствует требованиям ГОСТа. При обнаружении неправильно установленной камеры, эксперты должны будут зафиксировать место и время, описать в чем проявляется суть нарушения, какие пункты ГОСТа нарушены, и приложить фотографию, подтверждающую факт нарушения. Уточняется, что сбор информации будут проводить региональные активисты ОНФ и "рядовые граждане" на местах. Результаты мониторинга будут направлены в профильные региональные органы исполнительной власти.