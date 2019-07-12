Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-12T13:47Z
https://ria.ru/20190712/1556460000.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/152383/14/1523831439_0:116:3230:1933_1036x0_80_0_0_a5981611c86fdb739d90e83ed8fb8f08.jpg
РИА Новости

Эксперты ОНФ проверят нарушения в установке дорожных камер

Вчера, 13:47
164
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкКамеры фиксации нарушений правил дорожного движения
Камеры фиксации нарушений правил дорожного движения
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Общероссийский народный фронт (ОНФ) проведет во всех регионах РФ мониторинг, чтобы выявить какие из дорожных камер установлены с нарушениями, сообщает пресс-служба движения.
Президент РФ Владимир Путин 26 июня на заседании Госсовета заявил, что целью установки камер на автодорогах является снижение травматизма и сохранение жизней, а потому прятать их, чтобы подвести человека под штраф, не нужно.
"ОНФ запустил мониторинг установки средств автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Эксперты Народного фронта планируют выявить, какие из дорожных камер установлены с отклонениями от нормативных требований", - говорится в сообщении пресс-службы с уточнением, что мониторинг пройдет во всех регионах РФ и продлится до 1 августа.
В пресс-службе ОНФ напомнили, что согласно ГОСТу, расстояние от края проезжей части до стационарной камеры должно быть не менее 0,5 метров. Расстояние же от нижнего края камеры до дорожного покрытия, то есть высота установки камеры, если техническое устройство находится сбоку от проезжей части, должно быть не менее 1,5 метров. При размещении камеры над проезжей частью на пролетных строениях камеры не должны выступать за их нижний край.
Автомобильное движение
8 октября 2018, 19:32
В Москве часть дорожных камер перенесут в места повышенной аварийности
Эксперты Народного фронта проверят, насколько установка дорожных камер соответствует требованиям ГОСТа. При обнаружении неправильно установленной камеры, эксперты должны будут зафиксировать место и время, описать в чем проявляется суть нарушения, какие пункты ГОСТа нарушены, и приложить фотографию, подтверждающую факт нарушения. Уточняется, что сбор информации будут проводить региональные активисты ОНФ и "рядовые граждане" на местах. Результаты мониторинга будут направлены в профильные региональные органы исполнительной власти.
"Дорожные камеры – это, прежде всего, средства обеспечения безопасности дорожного движения, снижения аварийности и травматизма на дорогах, поэтому их установка должна соответствовать определенным условиям, - цитирует пресс-служба слова модератора тематической площадки ОНФ "Безопасные и качественные автомобильные дороги", координатора проекта "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог" в Новосибирской области Александра Стефанова.
Сотрудник ГИБДД на улице Москвы
3 июля, 02:56
ГИБДД готовит ревизию правил дорожного движения
610001
Обсудить 0
ГИБДД МВД РФОбщероссийский народный фронтОбщество
Рекомендуем
Постоянный представитель РФ при НАТО Александр Грушко после заседания Совета Россия-НАТО. 20 апреля 2016
Грушко назвал американские Мк-41 в Европе грубейшим нарушением ДРСМД
РИА
Новости
В Саратове автомобиль провалился под землю
Заместитель председателя правления Пенсионного фонда России Алексей Иванов в суде. 12 июля 2019
Замглавы ПФР Иванов признался во взяточничестве
Сирийские военнослужащие и бойцы ополчения в провинции Хама. Архивное фото
В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
Лента
новостей
Флаг на здании Центрального банка РФ
ЦБ заявил о снижении уровня достаточности капитала банка "Восточный"
Пульт в руке
ОНФ призвал адаптировать не менее 5% телевещания для инвалидов по слуху
Генпрокурор Украины Юрий Луценко
Генпрокурора Украины вызвали на допрос по делу об участнике "евромайдана"
В Японии 21 человек пострадал при столкновении автобуса и машины
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров
В Совфеде рассказали о возможном ответе на санкции в отношении госдолга
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Кирилл уверен, что Православную церковь никто не может "проломить"
Внеочередное заседание Верховной рады Украины
Эксперт назвал действующую Раду худшим парламентом в истории Украины
Константин Косачев в Гостином дворе перед началом оглашения ежегодного послания президента Российской Федерации Федеральному Собранию. 20 февраля 2019
Косачев прокомментировал итоги переговоров власти и оппозиции в Венесуэле
Полномочный представитель президента РФ в Северо-западном федеральном округе Николай Цуканов
Полпред в УрФО поможет следствию по делу о госизмене в отношении помощника
На месте ДТП в Бай-Тайгинском районе Республики Тыва
Стали известны подробности ДТП в Туве, где погибли девять человек
Дмитрий Медведев во время посещения готовящейся к открытию 1 сентября новой средней общеобразовательной школы микрорайона Российский в Ставрополе. 12 июля 2019
Медведев обратил внимание на качество школьного питания
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:58Ярош призвал отомстить Италии
10:58В Магадане победителя фестиваля по промывке золота поймали на жульничестве
10:52Путин поздравил жителей Магадана с 80-летием города
10:51Сработавшие на юге Израиля сирены признали ложной тревогой
10:47В Турции подтвердили приземление четвертого самолета с деталями С-400
10:47Красноярск накрыло дымом от лесных пожаров
10:46На юге Израиля сработали сирены тревоги
10:37В Алтайском крае два человека погибли при пожаре в частном доме
10:35В Уфе задержали одного из напавших на полицейского
10:30В киевском аэропорту самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
10:24В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:22В Иркутской области очистили от завалов около 70% участка в районе ЧС
10:19Правительство одобрило повышение выплат на детей семьям с невысоким доходом
10:19В посольстве в Абхазии рассказали подробности ДТП с россиянами
10:17Правительство одобрило поправки о праве регионов давать друг другу субсидии
10:13В Турции приземлился самолет с новой партией компонентов С-400
10:05Союз журналистов Украины призвал расследовать обстрел "112. Украина"
10:02Правительство одобрило изменения в законодательстве об операциях с валютой
10:00В Японии 21 человек пострадал при столкновении автобуса и машины
10:00Силовики 23 раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
Лента новостейМолния