В Минобороны рассказали о поставке ЗРС С-400 в Турцию

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Поставка в Турцию первой партии имущества из состава ЗРС С-400 осуществлена в пятницу, сообщили в Минобороны РФ.
"В рамках исполнения контрактных обязательств 12 июля 2019 года осуществлена поставка в Турцию первой партии имущества из состава зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400", - говорится в сообщении.
Отмечается, что реализация поставки выполняется согласно договоренностям президента РФ Владимира Путина и президента Турции Тайипа Эрдогана о совершенствовании системы ПВО Турции.
Зенитная ракетная система С-400 является новейшей системой ПВО и предназначена для поражения широкого спектра современных и перспективных средств воздушного нападения в условиях интенсивного радиопротиводействия.