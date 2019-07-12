В Минобороны рассказали о поставке ЗРС С-400 в Турцию

"Парадокс современности". Начались поставки С-400 в Турцию Россия начала поставки С-400 в Турцию. Как отметил в эфире радио Sputnik военный эксперт Юрий Котенок, Анкара не поддалась на шантаж США и сделала шаг вперед в области своей обороноспособности.