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РИА Новости

В Минобороны рассказали о поставке ЗРС С-400 в Турцию

Вчера, 13:45
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкЗенитные ракетные комплексы C-400
Зенитные ракетные комплексы C-400
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Поставка в Турцию первой партии имущества из состава ЗРС С-400 осуществлена в пятницу, сообщили в Минобороны РФ.
"В рамках исполнения контрактных обязательств 12 июля 2019 года осуществлена поставка в Турцию первой партии имущества из состава зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400", - говорится в сообщении.
Зенитный ракетный комплекс С-400
Вчера, 11:50
"Парадокс современности". Начались поставки С-400 в ТурциюРоссия начала поставки С-400 в Турцию. Как отметил в эфире радио Sputnik военный эксперт Юрий Котенок, Анкара не поддалась на шантаж США и сделала шаг вперед в области своей обороноспособности.
Отмечается, что реализация поставки выполняется согласно договоренностям президента РФ Владимира Путина и президента Турции Тайипа Эрдогана о совершенствовании системы ПВО Турции.
Зенитная ракетная система С-400 является новейшей системой ПВО и предназначена для поражения широкого спектра современных и перспективных средств воздушного нападения в условиях интенсивного радиопротиводействия.
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С-400 «Триумф»ТурцияРоссияВ мире
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