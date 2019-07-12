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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Патриарх Кирилл уверен, что Православную церковь никто не может "проломить"

Вчера, 13:43
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© РИА Новости / Пресс-служба Патриархии РПЦ / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
© РИА Новости / Пресс-служба Патриархии РПЦ
Перейти в фотобанк
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл . Архивное фото
МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди по случаю праздника святых первоверховных апостолов Петра и Павла назвал Православную церковь "несокрушимой крепостью", которую никто "не может проломить или тем более уничтожить".
Православные христиане в пятницу, 12 июля, отмечают день памяти святых апостолов Петра и Павла, в этот день также традиционно завершается Апостольский, или Петров пост.
"Апостольский подвиг есть подвиг полной самоотдачи, самоистощания для того, чтобы другие жили. И жили не просто обычной человеческой жизнью, но жили в общении с Духом Божиим, получая небесный дар благодати", - сказал патриарх после Божественной литургии в столичном храме святого праведного Алексия Мечева в Вешняках.
По его словам, именно апостолы – ученики Христа записали и донесли до людей всю историю Спасителя, и научили христиан "всему тому, что нужно для их спасения". Также они основали Церковь.
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"В Откровении Иоанна Богослова, в Апокалипсисе, есть такое видение. Видит некто – по всей вероятности, сам апостол Иоанн Богослов, автор этого откровения – крепость, а у крепости – 12 башен. А в основании каждой башни – камень с именем святого апостола. Вот этот образ, явленный апостолу-евангелисту Иоанну Богослову, может помочь каждому из нас понять, что такое Церковь. Она является действительно крепостью, крепостью несокрушимой", - отметил патриарх.
Он добавил, что "ни одно орудие не может проломить эту крепость или тем более ее уничтожить". "Потому что в основании 12-ти башен – святые апостолы, которые получили силу для создания Церкви и утверждения веры от самого Господа и Спасителя", - заявил предстоятель РПЦ.
По словам патриарха, в Церкви апостольский "подвиг мученичества, исповедничества, свидетельства, провозглашения истины никогда не исчезает". При этом, продолжил он, апостольское служение есть не только служение епископов и священников, но всех верующих - "всего народа Божия".
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"Самая, может быть, большая беда, которая со временем "возгнездилась" в жизнь Церкви и в сознание мирян, - то, что за Церковь несет ответственность архиерей, священник – в общем, священнослужители. А мое дело – прийти, в лучшем случае, один раз в неделю, свечечку купить, помолиться, если есть возможность – причаститься святых Христовых Тайн, и уйти до следующего раза", - сказал предстоятель РПЦ.
Однако, как указал патриарх, Церковь создавалась не для того, чтобы приходить в нее "время от времени" для совершения богослужений или участия в них, а для того, чтобы всем "жить в этой крепости". "А для того чтобы жить в крепости, нужно защищать ее стены. И когда происходят нападки на Церковь – а мы живем сейчас именно в такое время, когда эти нападки становятся наиболее изощренными, - защита Церкви есть не только дело отдельно взятых людей, в том числе и церковных чиновников, - это есть дело каждого верующего человека. Мы все несем ответственность за те стены, которые ограждают нас от силы зла и через защиту которых мы обретаем спасение. Вот в этом и заключается апостольство Церкви", - подчеркнул первоиерарх.
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Религия и мировоззрениеПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьРоссияОбщество
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