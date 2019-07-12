Патриарх Кирилл уверен, что Православную церковь никто не может "проломить"

МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди по случаю праздника святых первоверховных апостолов Петра и Павла назвал Православную церковь "несокрушимой крепостью", которую никто "не может проломить или тем более уничтожить".

Православные христиане в пятницу, 12 июля, отмечают день памяти святых апостолов Петра и Павла, в этот день также традиционно завершается Апостольский, или Петров пост.

"Апостольский подвиг есть подвиг полной самоотдачи, самоистощания для того, чтобы другие жили. И жили не просто обычной человеческой жизнью, но жили в общении с Духом Божиим, получая небесный дар благодати", - сказал патриарх после Божественной литургии в столичном храме святого праведного Алексия Мечева в Вешняках.

По его словам, именно апостолы – ученики Христа записали и донесли до людей всю историю Спасителя, и научили христиан "всему тому, что нужно для их спасения". Также они основали Церковь.

"В Откровении Иоанна Богослова, в Апокалипсисе, есть такое видение. Видит некто – по всей вероятности, сам апостол Иоанн Богослов, автор этого откровения – крепость, а у крепости – 12 башен. А в основании каждой башни – камень с именем святого апостола. Вот этот образ, явленный апостолу-евангелисту Иоанну Богослову, может помочь каждому из нас понять, что такое Церковь. Она является действительно крепостью, крепостью несокрушимой", - отметил патриарх.

Он добавил, что "ни одно орудие не может проломить эту крепость или тем более ее уничтожить". "Потому что в основании 12-ти башен – святые апостолы, которые получили силу для создания Церкви и утверждения веры от самого Господа и Спасителя", - заявил предстоятель РПЦ.

По словам патриарха, в Церкви апостольский "подвиг мученичества, исповедничества, свидетельства, провозглашения истины никогда не исчезает". При этом, продолжил он, апостольское служение есть не только служение епископов и священников, но всех верующих - "всего народа Божия".

"Самая, может быть, большая беда, которая со временем "возгнездилась" в жизнь Церкви и в сознание мирян, - то, что за Церковь несет ответственность архиерей, священник – в общем, священнослужители. А мое дело – прийти, в лучшем случае, один раз в неделю, свечечку купить, помолиться, если есть возможность – причаститься святых Христовых Тайн, и уйти до следующего раза", - сказал предстоятель РПЦ.