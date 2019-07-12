Женщина в Ленобласти избила сына до смерти из-за компьютерных игр

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл - РИА Новости. Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении жительницы Ленинградской области, которая, будучи пьяной, до смерти избила четырехлетнего сына из-за того, что он играл в компьютерные игры, сообщает в пятницу СУСК РФ по региону.

Как уточняет ведомство, преступление было совершено в поселке Барышево Выборгского района в квартире 38-летней женщины.

"Будучи в состоянии алкогольного опьянения, в результате внезапно возникшей ссоры женщина избила мальчика, нанеся ему не менее 10 ударов по голове и различным частям тела, причинив ему тяжелейшие травмы, от которых беззащитный ребенок скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Уголовное дело было возбуждено по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

СУСК отмечает, что в ходе расследования женщина полностью признала вину.

"Произошедшее (она - ред.) объяснила тем, что вернувшись ночью домой в состоянии алкогольного опьянения, застала сына за игрой в компьютер, что ее сильно разозлило", - информирует ведомство.