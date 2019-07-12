Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-12T13:42Z
https://ria.ru/20190712/1556459715.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Женщина в Ленобласти избила сына до смерти из-за компьютерных игр

Вчера, 13:42
2503
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл - РИА Новости. Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении жительницы Ленинградской области, которая, будучи пьяной, до смерти избила четырехлетнего сына из-за того, что он играл в компьютерные игры, сообщает в пятницу СУСК РФ по региону.
Как уточняет ведомство, преступление было совершено в поселке Барышево Выборгского района в квартире 38-летней женщины.
"Будучи в состоянии алкогольного опьянения, в результате внезапно возникшей ссоры женщина избила мальчика, нанеся ему не менее 10 ударов по голове и различным частям тела, причинив ему тяжелейшие травмы, от которых беззащитный ребенок скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.
Уголовное дело было возбуждено по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".
Министр спорта ДР Конго
Вчера, 10:33
Фанаты избили министра спорта Конго за вылет сборной с Кубка Африки
СУСК отмечает, что в ходе расследования женщина полностью признала вину.
"Произошедшее (она - ред.) объяснила тем, что вернувшись ночью домой в состоянии алкогольного опьянения, застала сына за игрой в компьютер, что ее сильно разозлило", - информирует ведомство.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, заключает СУСК по Ленобласти.
Стоп-кадр из игры Sex with Stalin
4 июня, 14:27
В КПРФ осудили скандальную компьютерную игру "Sex with Stalin"
1315336
Обсудить 0
Ленинградская областьПроисшествия
Рекомендуем
Подозреваемый Константин Вавилов. Стоп-кадр оперативного видео
В Башкирии заживо сожгли пару: женщина дала показания перед смертью
РИА
Новости
Мать заметила слезы на глазах "умершего" сына и спасла его от кремации
В Лондоне умерла 17-летняя скрипачка российского происхождения
Владимир Путин во время телефонного разговора
В Кремле рассказали подробности разговора Путина и Зеленского
Лента
новостей
Золоотвал ТЭЦ-5 в Новосибирске
"Сибирские мальдивы" закрыли от любителей селфи
Москитная сетка
"Люди в шоке": мать затравили из-за необычного вида ее ребенка
Попавшая в больницу в Петербурге девочка рассказала, что ее покусала мать
На месте ДТП в Бай-Тайгинском районе Республики Тыва
В Туве девять человек утонули при попытке пересечь реку на автомобиле
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
"Ъ" сообщил о возможном уходе Visa и MasterCard из России
Актер Сергей Безруков во время интервью в рамках 29-го Открытого Российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи. 10 июня 2018
Сергей Безруков раскритиковал журналистов за ложную информацию о "Бендере"
В Саратове автомобиль провалился под землю
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский поспорил с мэром Днепра из-за недостроенного моста
Президент РФ Владимир Путин
В Кремле рассказали, с каких слов Путин начал разговор с Зеленским
Статуэтка коровы, найденная на раскопках в Тель Бет-Шемеше
Генетики назвали родину всех современных коров и быков
Береговая скала рядом с замком Ласточкино гнездо в поселке Гаспра в Крыму
В Крыму рассказали, на что жалуются туристы
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:58Ярош призвал отомстить Италии
10:58В Магадане победителя фестиваля по промывке золота поймали на жульничестве
10:52Путин поздравил жителей Магадана с 80-летием города
10:51Сработавшие на юге Израиля сирены признали ложной тревогой
10:47В Турции подтвердили приземление четвертого самолета с деталями С-400
10:47Красноярск накрыло дымом от лесных пожаров
10:46На юге Израиля сработали сирены тревоги
10:37В Алтайском крае два человека погибли при пожаре в частном доме
10:35В Уфе задержали одного из напавших на полицейского
10:30В киевском аэропорту самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
10:24В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:22В Иркутской области очистили от завалов около 70% участка в районе ЧС
10:19Правительство одобрило повышение выплат на детей семьям с невысоким доходом
10:19В посольстве в Абхазии рассказали подробности ДТП с россиянами
10:17Правительство одобрило поправки о праве регионов давать друг другу субсидии
10:13В Турции приземлился самолет с новой партией компонентов С-400
10:05Союз журналистов Украины призвал расследовать обстрел "112. Украина"
10:02Правительство одобрило изменения в законодательстве об операциях с валютой
10:00В Японии 21 человек пострадал при столкновении автобуса и машины
10:00Силовики 23 раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
Лента новостейМолния