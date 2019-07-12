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РИА Новости

В МИД Германии подтвердили участие Мааса в форуме "Петербургский диалог"

Вчера, 13:40
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас . Архивное фото
БЕРЛИН, 12 июл - РИА Новости. В МИД ФРГ подтвердили участие главы ведомства Хайко Мааса в форуме "Петербургский диалог" и встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым.
"Могу вам сообщить, что глава МИД Маас в следующий четверг примет участие в рамках "Петербургского диалога" в политических переговорах со своим коллегой Лавровым. Оба министра также примут участие в открытии "Петербургского диалога". На переговорах речь пойдет, помимо прочего, о положении в Сирии, о конфликте на востоке Украины и о будущем контроля над вооружениями", - заявил журналистам представитель ведомства Кристофер Бургер.
Владимир Путин
22 марта, 12:30
Решение об участии Путина в форуме "Петербургский диалог" не принималось
Он добавил, что эта встреча соответствует убеждениям Берлина "о том, что диалог с Россией для решения международных кризисов необходим".
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Хайко МаасМИД ГерманииГерманияВ мире
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