В МИД Германии подтвердили участие Мааса в форуме "Петербургский диалог"

"Могу вам сообщить, что глава МИД Маас в следующий четверг примет участие в рамках "Петербургского диалога" в политических переговорах со своим коллегой Лавровым. Оба министра также примут участие в открытии "Петербургского диалога". На переговорах речь пойдет, помимо прочего, о положении в Сирии, о конфликте на востоке Украины и о будущем контроля над вооружениями", - заявил журналистам представитель ведомства Кристофер Бургер.