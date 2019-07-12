Миронов призвал власти Германии адекватно оценить статью о Прохоровке

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов призвал немецкие власти дать адекватную оценку заявлениям немецкого журналиста в газете Die Welt о том, что на Прохоровском поле не было крупного сражения.

Ранее ведущий редактор исторического раздела немецкой газеты Die Welt Свен Феликс Келлерхофф призвал снести памятник Победы на Прохоровском поле, возведенный в память о погибших в танковом сражении под Прохоровкой в июле 1943 года в ходе Курской битвы. По мнению журналиста, использовавшего фото из немецких архивов, там не было ни крупного боя, ни победы советских войск.

Немецкий журналист в статье утверждает, что в бою под Прохоровкой участвовало 86 немецких боевых машин и 672 советских, за один день потери составили около 235 танков у Красной армии и пять у вермахта, и заявляет, что советские танки столпились перед узким мостом и стали идеальной мишенью для противника. Как сообщил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков, "всего в сражениях под Прохоровкой немцы потеряли более 300 танков, а Красная Армия – более 500".

"Хочу напомнить: историю пишут победившие освободители, а не проигравшие душегубы и оккупанты. Переписывая страницы прошлого, эти падальщики плюют на могилы наших предков. И этого допускать никак нельзя! Поэтому призываю власти Германии обратить внимание на Келлерхоффа и дать адекватную оценку его заявлениям", - написал Миронов на своей странице в соцсети " ВКонтакте ".