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РИА Новости

Миронов призвал власти Германии адекватно оценить статью о Прохоровке

Вчера, 13:39
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов на X съезде партии. 28 октября 2018
Председатель партии Справедливая Россия Сергей Миронов на X съезде партии. 28 октября 2018
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов призвал немецкие власти дать адекватную оценку заявлениям немецкого журналиста в газете Die Welt о том, что на Прохоровском поле не было крупного сражения.
Ранее ведущий редактор исторического раздела немецкой газеты Die Welt Свен Феликс Келлерхофф призвал снести памятник Победы на Прохоровском поле, возведенный в память о погибших в танковом сражении под Прохоровкой в июле 1943 года в ходе Курской битвы. По мнению журналиста, использовавшего фото из немецких архивов, там не было ни крупного боя, ни победы советских войск.
Немецкий журналист в статье утверждает, что в бою под Прохоровкой участвовало 86 немецких боевых машин и 672 советских, за один день потери составили около 235 танков у Красной армии и пять у вермахта, и заявляет, что советские танки столпились перед узким мостом и стали идеальной мишенью для противника. Как сообщил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков, "всего в сражениях под Прохоровкой немцы потеряли более 300 танков, а Красная Армия – более 500".
"Хочу напомнить: историю пишут победившие освободители, а не проигравшие душегубы и оккупанты. Переписывая страницы прошлого, эти падальщики плюют на могилы наших предков. И этого допускать никак нельзя! Поэтому призываю власти Германии обратить внимание на Келлерхоффа и дать адекватную оценку его заявлениям", - написал Миронов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Политик также добавил, что подобные публикации еще раз подтверждают необходимость всегда помнить историю, а не только в праздничные дни и памятные даты.
Музей бронетанковой техники в поселке Прохоровка Белгородской области
10 июля, 21:54
Как в России и Германии отнеслись к призыву снести памятник под Прохоровкой
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Российское военно-историческое общество (РВИО)Сражение под Прохоровкой (1943)Сергей МироновРоссия
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