В Одесской области число отравившихся в лагере детей выросло до 46

КИЕВ, 12 июл - РИА Новости. Число отравившихся в лагере в Одесской области детей возросло до 46, у них диагностировали острый гастроэнтероколит, сообщила пресс-служба областной администрации.
Ранее пресс-служба местной полиции сообщила о 39 отравившихся. Возбуждено уголовное дело по статье "ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей", санкция которой предусматривает штраф.
"В лагере находится 226 детей от 7 до 14 лет. Из них госпитализированы 46", - сообщили в пресс-службе областной администрации.
На территории лагеря дежурит бригада экстренной медицинской помощи. Медики диагностировали у детей острый гастроэнтероколит.
"Состояние детей легкой и средней тяжести. Дети получают всю необходимую терапию", - цитирует пресс-служба исполняющую обязанности председателя областной администрации Светлану Шаталову.