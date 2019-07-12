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РИА Новости
Калужская область

Реконструкцию М3 "Украина" в Калужской области планируют начать в 2019 году

Вчера, 13:32
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КАЛУГА, 12 июл - РИА Новости. Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов поручил в течение двух недель завершить подготовку документации по реконструкции трассы М3 "Украина" на территории региона и приступить к работам до конца 2019 года, сообщило областное правительство.
Губернатор вместе с председателем правления государственной компании "Автодор" Вячеславом Петушенко приняли участие в совещании по вопросам проектирования, строительства и реконструкции автомобильной дороги М-3 "Украина" на участке 65-й – 124-й километры. Обсуждались организация съездов в ряд населенных пунктов, устройство транспортных развязок на магистрали для въезда и выезда в Обнинск.
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По информации проектного института "Союздорпроект", проектное решение транспортной развязки в районе Обнинска направлено на согласование в администрацию муниципального образования и ООО "Газпром трансгаз Москва", сообщают власти. Отмечается, что в проекте учтены все замечания муниципалитета, составленные как с учетом мнения жителей, так и эффективности организации дорожного движения на данном участке.
"Участники совещания обсудили вопросы создания площадок отдыха для большегрузов, в частности, организации их как на въезде в Калужскую область, так и на выезде. По словам Вячеслава Петушенко, речь идет и об увеличении парковочных мест на этих площадках. По проекту стоянка должна вмещать до 30 большегрузов", - говорится в сообщении.
Кроме этого, были рассмотрены вопросы организации системы межведомственного взаимодействия, направленного на эффективную реализацию проекта.
"Отдельное внимание было уделено восстановлению региональных дорог и лесополос после реконструкции федеральной трассы. Все маршруты, по которым будет проходить строительная дорожная техника, внесены в проектно-сметную документацию как в части ремонта, так и реконструкции дорог, которые будут повреждены в результате ремонта федеральной трассы", - информирует правительство региона.
Подводя итог совещания, Анатолий Артамонов отметил, что в ближайшие две недели необходимо направить проектно-сметную документацию в Главгосэкспертизу России.
"Уже сегодня нужно готовить контракты, отрабатывать вопросы с финансированием. Основная задача - начать работу по дальнейшей реконструкции участков трассы, проходящих по территории области, в 2019 году", - подчеркнул губернатор.
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Калужская областьАнатолий АртамоновКалужская областьОбщество
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