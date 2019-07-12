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РИА Новости

Замглавы ПФР заподозрили в получении взятки в 4,4 миллиона рублей

Вчера, 13:30
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правления Пенсионного фонда России Алексей Иванов в суде. 12 июля 2019
Заместитель председателя правления Пенсионного фонда России Алексей Иванов в суде. 12 июля 2019
© РИА Новости / Максим Блинов
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Заместитель председателя правления Пенсионного фонда России Алексей Иванов в суде. 12 июля 2019
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Замглавы Пенсионного фонда России Алексея Иванова подозревают в получении взятки в 4,4 миллиона рублей.
Как передает корреспондент РИА Новости из зала суда, именно такую сумму назвал следователь, обосновывая ходатайство об аресте.
Он сообщил, что 9 июля возбудили уголовное дело в отношении Иванова, главы департамента компании "Техносерв Менеджмент" Алексея Копейкина и неустановленных лиц. Копейкин, по его словам, был посредником, Иванова задержали 10 июля.
Прокурор, в свою очередь, посчитал достаточным домашний арест. По его словам, Иванов дает признательные показания и сотрудничает со следствием.
Сам замглавы ПФР также попросил суд не отправлять его в СИЗО.

"Мое мнение по ходатайству следующее. Я всю жизнь служил нашей стране, служил в Вооруженных силах, принимал участие в разработке сложнейших информационных систем. <...> Я искренне раскаиваюсь, выражаю полную готовность сотрудничать, прошу в отношении меня принять меру пресечения, не связанную с лишением свободы", — сказал Иванов.

В итоге судья Наталия Дударь удовлетворила ходатайство следователя и арестовала обвиняемого до 9 сентября.
В московской Общественной наблюдательной комиссии РИА Новости ранее заявили, что Иванов признал вину и подал в отставку, подтверждением этой информации агентство не располагает.
На сайте ПФР указано, что Иванов курирует вопросы, связанные с информационными технологиями.
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Алексей ИвановПенсионный фонд РФРоссияПроисшествия
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