Замглавы ПФР заподозрили в получении взятки в 4,4 миллиона рублей

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Замглавы Пенсионного фонда России Алексея Иванова подозревают в получении взятки в 4,4 миллиона рублей.

Как передает корреспондент РИА Новости из зала суда, именно такую сумму назвал следователь, обосновывая ходатайство об аресте.

Он сообщил, что 9 июля возбудили уголовное дело в отношении Иванова, главы департамента компании "Техносерв Менеджмент" Алексея Копейкина и неустановленных лиц. Копейкин, по его словам, был посредником, Иванова задержали 10 июля.

Прокурор, в свою очередь, посчитал достаточным домашний арест. По его словам, Иванов дает признательные показания и сотрудничает со следствием.

Сам замглавы ПФР также попросил суд не отправлять его в СИЗО.

"Мое мнение по ходатайству следующее. Я всю жизнь служил нашей стране, служил в Вооруженных силах, принимал участие в разработке сложнейших информационных систем. <...> Я искренне раскаиваюсь, выражаю полную готовность сотрудничать, прошу в отношении меня принять меру пресечения, не связанную с лишением свободы", — сказал Иванов.

В итоге судья Наталия Дударь удовлетворила ходатайство следователя и арестовала обвиняемого до 9 сентября.

В московской Общественной наблюдательной комиссии РИА Новости ранее заявили, что Иванов признал вину и подал в отставку, подтверждением этой информации агентство не располагает.