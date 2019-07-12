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РИА Новости

В Московском планетарии рассказали, где в России смотреть лунное затмение

Вчера, 13:29
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© AP Photo / Ringo H.W. ChiuЛуна в небе над Лос-Анджелесом
Луна в небе над Лос-Анджелесом
© AP Photo / Ringo H.W. Chiu
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Предстоящее частичное лунное затмение, которое пройдет в ночь на 17 июля, на территории России будет лучше всего видно в Крыму и на Северном Кавказе, рассказали РИА Новости в Московском планетарии.
"Наилучшими условия наблюдений будут в Крыму и на северном Кавказе, где высота Луны над горизонтом достигнет 20°, а летние погодные условия с большой вероятностью будут благоприятствовать наблюдениям", - говорится в сообщении.
В Планетарии отметили, что в Москве при условии безоблачной погоды, затмение будет видно и невооруженным взглядом, но астрономы советуют смотреть в бинокль или небольшой телескоп. Недалеко от затмевающейся Луны будет сиять Сатурн, а правее (западнее) можно будет увидеть Юпитер.
В целом затмение можно будет наблюдать практически на всей территории России, кроме северных и удаленных восточных районов.
"Будет хорошо видно в Европейской части России (кроме ее севера), где затмение произойдет вблизи местной полуночи. Начальные фазы затмения будут также видны в юго-западной Сибири уже под утро, на заходе Луны. В большинстве зоны видимости на территории нашей страны Луна будет располагаться низко над южным горизонтом", - отметили в Планетарии.
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Также астрономическое явление увидят жители большей части Европы, большей части Азии, Австралии, Африки, Юго-Востока Северной Америки и Южной Америки.
ХОД ЗАТМЕНИЯ
Полутеневое затмение начнется 16 июля в 21.43 мск, когда Луна коснется земной полутени. Оно будет плохо различимо невооруженным глазом, но по мере приближения спутника к краю земной тени, потемнение станет более заметным. В 23.01 мск Луна полностью погрузится в земную полутень и коснется земной тени, это будет начало частного затмения, Луна начнет погружение в тень Земли.
Максимальная фаза наступит в 00.31 мск 17 июля, когда чуть больше половины диска Луны окажется в южной части земной тени. Эта фаза продлится до 2.00 мск, пока Луна полностью не выйдет из полутени. В 3.17 мск наступит конец затмения.
"Лунное затмение наступает, когда Луна в фазе полнолуния входит в конус тени, отбрасываемой Землёй. Диаметр пятна тени Земли на расстоянии 363 000 км (минимальное расстояние Луны от Земли) составляет около 2,5 диаметров Луны, поэтому Луна может быть затенена целиком", - напоминает Планетарий.
Максимальная, теоретически возможная продолжительность полной фазы лунного затмения, составляет 108 минут; такими были, например, лунные затмения 13 августа 1859 года, 16 июля 2000 года. 28 июля 2018 года максимальная фаза составила 103 минуты.
AR-проект Солнечное затмение и исчезновение Луны
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AR-проект "Солнечное затмение и исчезновение Луны" Почему солнечное затмение происходит только в новолуние и когда в следующий раз его увидят в российской столице? Как устроено лунное затмение и на какое расстояние ежегодно Луна отдаляется от Земли? Может ли естественный спутник совсем исчезнуть и что случится, если это действительно произойдет?
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