Более половины россиян положительно оценивают работу полиции, показал опрос

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Более 60% россиян положительно оценивают работу полиции, при этом только 14% полагают, что полицейские стали работать лучше, свидетельствуют данные опроса фонда Более 60% россиян положительно оценивают работу полиции, при этом только 14% полагают, что полицейские стали работать лучше, свидетельствуют данные опроса фонда "Общественное мнение"

Согласно данным ФОМ, 61% россиян положительно относится к полиции, 22% - отрицательно. При этом большинство из тех, кто хорошо относится к полиции, живут в городах с населением менее 50 тысяч человек (70%), а среди тех, кто относится к полиции отрицательно, - в городах с населением более одного миллиона (30%) и в Москве (28%).

По данным опроса, 40% респондентов считают, что полиция справляется со своими обязанностями удовлетворительно, 25% выбрали варианты ответа "отлично" и "хорошо". Еще 22% россиян заявили, что полицейские работают "плохо" или "очень плохо", 14% затруднились ответить.

Отвечая на вопрос о том, стала полиция работать лучше или хуже там, где живут респонденты, 14% отметили улучшение, а 12% - ухудшение. По мнению 46% россиян, полиция работает так же, как и прежде, а 27% затруднились ответить.

Те, кто считает, что полиция стала работать лучше, отмечают, в частности, что сейчас стало больше контроля за порядком, уменьшилась преступность и увеличилась оперативность реагирования. Те же, кто считает, что полицейские стали работать хуже, назвали среди минусов бездействие, неэффективность работы полиции, пренебрежение ее сотрудников своими обязанностями.

На вопрос "Как вы считаете, за последние 10 лет уровень преступности в России вырос, снизился или не изменился?", 32% опрошенных ответили, что уровень преступности вырос, 24% заявили о снижении, а 27% считают, что уровень не изменился.

Почти половина опрошенных (42%) считают, что среди населения к работникам полиции преобладает отрицательное отношение (в 2016 году об этом заявляли 33% респондентов). Еще 38% выразили мнение, что к полицейским преобладает положительное отношение (против 45% в 2016 году). При этом большинство опрошенных, считающих, что к полиции преобладает негативное отношение, проживают в Москве (55%). Большинство среди тех, кто считает отношение положительным, - жители городов с населением менее 50 тысяч человек (47%).

Почти половина россиян (47%) считают полицейских компетентными, профессиональными, честными и порядочными. При этом 55% не хотели бы, чтобы их дети или внуки работали в полиции. Только 25% респондентов положительно относятся к такому выбору профессии. Большинство среди тех, кто не хочет видеть в своей семье полицейских, - жители Москвы (72%). А среди тех, кто хотел бы иметь ребенка или внука с такой профессией, - жители сел (33%).

По данным опроса, 46% опрошенным лично не приходилось иметь дело с полицейскими. При этом большинство тех, кто общался с сотрудниками полиции, оценили свой опыт как положительный (28%), остальные же считают его отрицательным (22%). На вопрос о том, испытывают ли опрошенные беспокойство или тревогу, когда к ним обращаются сотрудники полиции, большинство (63%) ответили, что не ощущают тревоги. Однако 29% сообщили, что испытывают ее.