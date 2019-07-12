Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-12T13:28Z
https://ria.ru/20190712/1556458402.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/153170/46/1531704652_0:322:3068:2048_1036x0_80_0_0_9594d2f37a242e89b1caf0bb47e8f415.jpg
РИА Новости

Более половины россиян положительно оценивают работу полиции, показал опрос

Вчера, 13:28
1157
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Автомобиль полиции. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Более 60% россиян положительно оценивают работу полиции, при этом только 14% полагают, что полицейские стали работать лучше, свидетельствуют данные опроса фонда "Общественное мнение".
Согласно данным ФОМ, 61% россиян положительно относится к полиции, 22% - отрицательно. При этом большинство из тех, кто хорошо относится к полиции, живут в городах с населением менее 50 тысяч человек (70%), а среди тех, кто относится к полиции отрицательно, - в городах с населением более одного миллиона (30%) и в Москве (28%).
По данным опроса, 40% респондентов считают, что полиция справляется со своими обязанностями удовлетворительно, 25% выбрали варианты ответа "отлично" и "хорошо". Еще 22% россиян заявили, что полицейские работают "плохо" или "очень плохо", 14% затруднились ответить.
Отвечая на вопрос о том, стала полиция работать лучше или хуже там, где живут респонденты, 14% отметили улучшение, а 12% - ухудшение. По мнению 46% россиян, полиция работает так же, как и прежде, а 27% затруднились ответить.
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
Вчера, 12:15
Социологи выяснили отношение россиян к поездкам в Грузию
Те, кто считает, что полиция стала работать лучше, отмечают, в частности, что сейчас стало больше контроля за порядком, уменьшилась преступность и увеличилась оперативность реагирования. Те же, кто считает, что полицейские стали работать хуже, назвали среди минусов бездействие, неэффективность работы полиции, пренебрежение ее сотрудников своими обязанностями.
На вопрос "Как вы считаете, за последние 10 лет уровень преступности в России вырос, снизился или не изменился?", 32% опрошенных ответили, что уровень преступности вырос, 24% заявили о снижении, а 27% считают, что уровень не изменился.
Почти половина опрошенных (42%) считают, что среди населения к работникам полиции преобладает отрицательное отношение (в 2016 году об этом заявляли 33% респондентов). Еще 38% выразили мнение, что к полицейским преобладает положительное отношение (против 45% в 2016 году). При этом большинство опрошенных, считающих, что к полиции преобладает негативное отношение, проживают в Москве (55%). Большинство среди тех, кто считает отношение положительным, - жители городов с населением менее 50 тысяч человек (47%).
Повар на кухне ресторана
10 июля, 16:23
Социологи выяснили, что россияне предпочитают заказывать в ресторане
Почти половина россиян (47%) считают полицейских компетентными, профессиональными, честными и порядочными. При этом 55% не хотели бы, чтобы их дети или внуки работали в полиции. Только 25% респондентов положительно относятся к такому выбору профессии. Большинство среди тех, кто не хочет видеть в своей семье полицейских, - жители Москвы (72%). А среди тех, кто хотел бы иметь ребенка или внука с такой профессией, - жители сел (33%).
По данным опроса, 46% опрошенным лично не приходилось иметь дело с полицейскими. При этом большинство тех, кто общался с сотрудниками полиции, оценили свой опыт как положительный (28%), остальные же считают его отрицательным (22%). На вопрос о том, испытывают ли опрошенные беспокойство или тревогу, когда к ним обращаются сотрудники полиции, большинство (63%) ответили, что не ощущают тревоги. Однако 29% сообщили, что испытывают ее.
Опрос "ФОМнибус" проводился 6-7 июля в 104 населенных пункта, 53 субъектах РФ, 1,5 тысячи респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
9322029
Обсудить 14
Фонд "Общественное мнение"РоссияОбщество
Популярные комментарии
конечно стали лучше работать .....на себя .не успеет придти в милицию и через год другой машина и не старая и не дешевая.квартира им дарят .полицию надо всех пересажать кто прослужил больше 2 лет .
12 июля, 14:01
владимир виниченко
621002
Рекомендуем
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
Социологи выяснили отношение россиян к поездкам в Грузию
РИА
Новости
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков рассказал о подготовке телефонного разговора Путина и Зеленского
Уничтожение санкционной продукции в России
Эксперт: идея запрета уничтожения изъятых продуктов требует проработки
Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США
Конгресс США одобрил поправку о санкциях против российского госдолга
Лента
новостей
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
В Госдуме оценили риск ухода Visa и Mastercard из России
Береговая скала рядом с замком Ласточкино гнездо в поселке Гаспра в Крыму
В Крыму рассказали, на что жалуются туристы
На дом Габунии повесили позорную табличку
Зенитные ракетные комплексы C-400
Россия начала поставки С-400 в Турцию
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
"Ъ" сообщил о возможном уходе Visa и MasterCard из России
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский поспорил с мэром Днепра из-за недостроенного моста
Здание Генеральной прокуратуры РФ в Москве
В России признали нежелательной работу НПО "Всемирный конгресс украинцев"
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме прокомментировали деятельность "Всемирного конгресса украинцев"
Стоп-кадр телемоста между Россией и Украиной
Между Россией и Украиной прошел телемост "Надо поговорить"
Мать заметила слезы на глазах "умершего" сына и спасла его от кремации
В Лондоне умерла 17-летняя скрипачка российского происхождения
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:58Ярош призвал отомстить Италии
10:58В Магадане победителя фестиваля по промывке золота поймали на жульничестве
10:52Путин поздравил жителей Магадана с 80-летием города
10:51Сработавшие на юге Израиля сирены признали ложной тревогой
10:47В Турции подтвердили приземление четвертого самолета с деталями С-400
10:47Красноярск накрыло дымом от лесных пожаров
10:46На юге Израиля сработали сирены тревоги
10:37В Алтайском крае два человека погибли при пожаре в частном доме
10:35В Уфе задержали одного из напавших на полицейского
10:30В киевском аэропорту самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
10:24В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:22В Иркутской области очистили от завалов около 70% участка в районе ЧС
10:19Правительство одобрило повышение выплат на детей семьям с невысоким доходом
10:19В посольстве в Абхазии рассказали подробности ДТП с россиянами
10:17Правительство одобрило поправки о праве регионов давать друг другу субсидии
10:13В Турции приземлился самолет с новой партией компонентов С-400
10:05Союз журналистов Украины призвал расследовать обстрел "112. Украина"
10:02Правительство одобрило изменения в законодательстве об операциях с валютой
10:00В Японии 21 человек пострадал при столкновении автобуса и машины
10:00Силовики 23 раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
Лента новостейМолния