Прокурор попросил домашний арест для замглавы ПФР Иванова

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Прокурор заявил, что подозреваемый во взятке замглавы Пенсионного фонда России Алексей Иванов может содержаться под домашним арестом, необязательно в СИЗО, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы.

"Иванов дает признательные показания в полном объеме, он изобличил себя самого, высказывает желание сотрудничать со следствием. По этой причине полагаю, что ему может быть избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - заявил прокурор.