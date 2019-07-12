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РИА Новости

Прокурор попросил домашний арест для замглавы ПФР Иванова

Вчера, 13:27
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правления Пенсионного фонда России Алексей Иванов в суде. 12 июля 2019
Заместитель председателя правления Пенсионного фонда России Алексей Иванов в суде. 12 июля 2019
© РИА Новости / Максим Блинов
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Заместитель председателя правления Пенсионного фонда России Алексей Иванов в суде. 12 июля 2019
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Прокурор заявил, что подозреваемый во взятке замглавы Пенсионного фонда России Алексей Иванов может содержаться под домашним арестом, необязательно в СИЗО, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы.
Иванову вменяется взятка в 4,4 миллиона рублей.
"Иванов дает признательные показания в полном объеме, он изобличил себя самого, высказывает желание сотрудничать со следствием. По этой причине полагаю, что ему может быть избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - заявил прокурор.
Следователь в свою очередь настаивает на аресте чиновника.
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Алексей ИвановПенсионный фонд РФРоссияПроисшествия
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