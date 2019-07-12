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РИА Новости

Кировская полиция проверит заявление депутата, обиженного на мем в соцсетях

Вчера, 13:25
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 июл — РИА Новости. Полиция проводит проверку по заявлению депутата городской думы Кирова Павла Валенчука, посчитавшего оскорбительной публикацию в одном из пабликов в социальной сети "ВКонтакте", сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Кировской области.
Фотографии Валенчука с подписью "Знакомьтесь, депутат городской думы города Киров Павел Валенчук, сын депутата Госдумы Олега Валенчука. Записывайтесь к нему на бровки и ноготочки" была опубликована в социальной сети "ВКонтакте". По информации местного информационного портала "Свой кировский", Валенчук обратился в полицию и попросил наказать администраторов паблика за фото, в котором высмеивалась внешность депутата. Валенчук просит привлечь их по статьям "Оскорбление представителя власти" и "Клевета".
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"Действительно, заявление поступило, проводится проверка", - сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.
Между тем в пятницу в соцсетях опубликовали извинения в ироничной форме. "Самый красивый депутат из Кирова написал на нас заявление в полицию. Павел счел данный пост оскорблением и просит полицейских проверить паблик на состав преступления. Мы приносим свои извинения Павлу за недостоверную информацию. Как выяснилось, на ноготочки и бровки к нему не записываются", - говорится в сообщении.
Ранее глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов заявил, что жалобы на оскорбление государства принимают характер эпидемии и в качестве примера привел случай с Валенчуком.
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов
Вчера, 12:00
Глава СПЧ: жалобы на оскорбление государства принимают характер эпидемии
"Познакомившись с мемом, который стал причиной обращения в полицию, легко понять, что в нем нет ни малейших признаков какого-либо правонарушения: там нет ни оскорбления представителей власти, ни оскорбления власти, ни клеветы. Там вообще ничего нет, кроме легкой усмешки. Надеюсь, в полиции сумеют разобраться и правильно квалифицировать данный случай", - говорится в заявлении Федотова на сайте СПЧ.
Председатель Совета напомнил, что пленум Верховного суда ещё в 2010 году разъяснил, что "юмористический и сатирический жанр допускает большую свободу преувеличений и даже провокаций при условии, что общество не вводится в заблуждение относительно фактической стороны дела.
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Госдума РФМихаил ФедотовПроисшествия
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