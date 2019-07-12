Кировская полиция проверит заявление депутата, обиженного на мем в соцсетях

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 июл — РИА Новости. Полиция проводит проверку по заявлению депутата городской думы Кирова Павла Валенчука, посчитавшего оскорбительной публикацию в одном из пабликов в социальной сети "ВКонтакте", сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Кировской области.

Фотографии Валенчука с подписью "Знакомьтесь, депутат городской думы города Киров Павел Валенчук, сын депутата Госдумы Олега Валенчука. Записывайтесь к нему на бровки и ноготочки" была опубликована в социальной сети "ВКонтакте". По информации местного информационного портала " Свой кировский ", Валенчук обратился в полицию и попросил наказать администраторов паблика за фото, в котором высмеивалась внешность депутата. Валенчук просит привлечь их по статьям "Оскорбление представителя власти" и "Клевета".

"Действительно, заявление поступило, проводится проверка", - сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.

Между тем в пятницу в соцсетях опубликовали извинения в ироничной форме. "Самый красивый депутат из Кирова написал на нас заявление в полицию. Павел счел данный пост оскорблением и просит полицейских проверить паблик на состав преступления. Мы приносим свои извинения Павлу за недостоверную информацию. Как выяснилось, на ноготочки и бровки к нему не записываются", - говорится в сообщении.

Ранее глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов заявил, что жалобы на оскорбление государства принимают характер эпидемии и в качестве примера привел случай с Валенчуком.

"Познакомившись с мемом, который стал причиной обращения в полицию, легко понять, что в нем нет ни малейших признаков какого-либо правонарушения: там нет ни оскорбления представителей власти, ни оскорбления власти, ни клеветы. Там вообще ничего нет, кроме легкой усмешки. Надеюсь, в полиции сумеют разобраться и правильно квалифицировать данный случай", - говорится в заявлении Федотова на сайте СПЧ.