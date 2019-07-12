Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-12T13:24Z
https://ria.ru/20190712/1556458248.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости
Туризм

Посольство связалось с родными госпитализированной на Бали россиянки

Вчера, 13:24
977
БАНГКОК, 12 июл – РИА Новости. Посольство РФ в Индонезии поддерживает связь с психиатрической клиникой на острове Бали, в которую была доставлена задержанная за неадекватное поведение россиянка, и с родными женщины, сообщил РИА Новости в пятницу по телефону заведующий консульским отделом дипмиссии Илья Ильин.
"Мы получаем информацию из клиники, где гражданка России находится на обследовании, диагноз ей пока еще не поставлен. Также, мы связались с ее родными. Я недавно говорил с ее матерью. Родные в курсе ситуации и будут оказывать всяческое содействие, в том числе материальное, необходимое для возвращения россиянки на родину", - сообщил агентству дипломат.
Гражданка РФ 1989 года рождения Анна Иванова, уроженка Самары, была 9 июля задержана местной полицией в деревне Убуд на острове Бали за неадекватное поведение и доставлена в психиатрическую клинику, расположенную на острове, рассказал консул.
"Ситуация осложнена еще и тем, что у нее обнаружилось серьезное нарушение визового режима: прибыв в Индонезию еще в феврале, россиянка находится на острове уже более 4 месяцев с момента истечения действия разрешения на пребывание в стране", - сообщил Ильин.
"Чуть позже, я думаю, эту проблему мы будем решать. Пока главное понять по результатам идущего сейчас обследования, каково ее состояние", - сказал он.
213101
Обсудить 0
ТуризмРоссияИндонезияВ мире
Рекомендуем
Береговая скала рядом с замком Ласточкино гнездо в поселке Гаспра в Крыму
В Крыму рассказали, на что жалуются туристы
РИА
Новости
Женщина в Ленобласти избила сына до смерти из-за компьютерных игр
Мать заметила слезы на глазах "умершего" сына и спасла его от кремации
Алексей Иванов
Задержан замглавы Пенсионного фонда Иванов
Лента
новостей
В Ингушетии дадут специальный концерт в поддержку избитой девочки
Президент РФ Владимир Путин
В Кремле рассказали, с каких слов Путин начал разговор с Зеленским
В Лондоне умерла 17-летняя скрипачка российского происхождения
Финляндия выдала на родину россиянина, обвиняемого в крупном мошенничестве
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
"Ъ" сообщил о возможном уходе Visa и MasterCard из России
Раковые клетки
Ускоренное старение поможет победить рак, заявляют российские ученые
Актер Сергей Безруков во время интервью в рамках 29-го Открытого Российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи. 10 июня 2018
Сергей Безруков раскритиковал журналистов за ложную информацию о "Бендере"
Круизные лайнеры в порту города Кальяри (Сардиния)
Власти Сардинии выступили за открытие консульства России на острове
Попавшая в больницу в Петербурге девочка рассказала, что ее покусала мать
Рубли
Минтруд предложил повысить прожиточный минимум
Канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне в Берлине
Слова Меркель во время приступа прочитали по губам
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:18Шри-Ланка снижает сборы авиакомпаний для привлечения туристов
10:58Ярош призвал отомстить Италии
10:58В Магадане победителя фестиваля по промывке золота поймали на жульничестве
10:52Путин поздравил жителей Магадана с 80-летием города
10:51Сработавшие на юге Израиля сирены признали ложной тревогой
10:47В Турции подтвердили приземление четвертого самолета с деталями С-400
10:47Красноярск накрыло дымом от лесных пожаров
10:46На юге Израиля сработали сирены тревоги
10:37В Алтайском крае два человека погибли при пожаре в частном доме
10:35В Уфе задержали одного из напавших на полицейского
10:30В киевском аэропорту самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
10:24В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:22В Иркутской области очистили от завалов около 70% участка в районе ЧС
10:19Правительство одобрило повышение выплат на детей семьям с невысоким доходом
10:19В посольстве в Абхазии рассказали подробности ДТП с россиянами
10:17Правительство одобрило поправки о праве регионов давать друг другу субсидии
10:13В Турции приземлился самолет с новой партией компонентов С-400
10:05Союз журналистов Украины призвал расследовать обстрел "112. Украина"
10:02Правительство одобрило изменения в законодательстве об операциях с валютой
10:00В Японии 21 человек пострадал при столкновении автобуса и машины
Лента новостейМолния