Посольство связалось с родными госпитализированной на Бали россиянки

БАНГКОК, 12 июл – РИА Новости. Посольство РФ в Индонезии поддерживает связь с психиатрической клиникой на острове Бали, в которую была доставлена задержанная за неадекватное поведение россиянка, и с родными женщины, сообщил РИА Новости в пятницу по телефону заведующий консульским отделом дипмиссии Илья Ильин.
"Мы получаем информацию из клиники, где гражданка России находится на обследовании, диагноз ей пока еще не поставлен. Также, мы связались с ее родными. Я недавно говорил с ее матерью. Родные в курсе ситуации и будут оказывать всяческое содействие, в том числе материальное, необходимое для возвращения россиянки на родину", - сообщил агентству дипломат.
Гражданка РФ 1989 года рождения Анна Иванова, уроженка Самары, была 9 июля задержана местной полицией в деревне Убуд на острове Бали за неадекватное поведение и доставлена в психиатрическую клинику, расположенную на острове, рассказал консул.
"Ситуация осложнена еще и тем, что у нее обнаружилось серьезное нарушение визового режима: прибыв в Индонезию еще в феврале, россиянка находится на острове уже более 4 месяцев с момента истечения действия разрешения на пребывание в стране", - сообщил Ильин.
"Чуть позже, я думаю, эту проблему мы будем решать. Пока главное понять по результатам идущего сейчас обследования, каково ее состояние", - сказал он.