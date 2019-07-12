Посольство связалось с родными госпитализированной на Бали россиянки

"Мы получаем информацию из клиники, где гражданка России находится на обследовании, диагноз ей пока еще не поставлен. Также, мы связались с ее родными. Я недавно говорил с ее матерью. Родные в курсе ситуации и будут оказывать всяческое содействие, в том числе материальное, необходимое для возвращения россиянки на родину", - сообщил агентству дипломат.