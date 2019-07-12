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РИА Новости

В Крыму рассказали, на что жалуются туристы

Вчера, 13:17
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© РИА Новости / Илья ПиталевБереговая скала рядом с замком "Ласточкино гнездо" в поселке Гаспра в Крыму
Береговая скала рядом с замком Ласточкино гнездо в поселке Гаспра в Крыму
© РИА Новости / Илья Питалев
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости. Основная тематика жалоб, поступающих от туристов в Крыму, связана с санитарным состоянием набережных и пляжей, этикой и культурой обслуживания, а также несоответствием размещению или отказом от брони, сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма республики.
"Основная тематика жалоб касается санитарного состояния на набережных и пляжах, этики и культуры обслуживания, незаконных действий фотографов с животными, шума в местах отдыха, ведения строительных работ в курортный сезон, несоответствующего размещения или отказа от брони в объектах размещения", - говорится в сообщении.
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Всего с начала года на горячую линию министерства поступил 571 звонок, включая 41 жалобу.
В министерстве отметили, что многие звонки носят консультативный характер. Гости Крыма интересуются условиями посещения достопримечательностей, музеев, заповедников. Вопросы касаются выбора места отдыха, функционирования средств размещения, доступности пляжей, времени проведения различных событийных и досуговых мероприятий. Туристы также обращались с вопросами транспортного обслуживания, функционирования парковок, мобильной связи и банковского обслуживания.
"Человеческий фактор в жалобах на горячую линию имеет первостепенное значение. В большинстве случаев вежливое, культурное обращение, желание помочь человеку исправляет ситуацию и не доводит до конфликта и негативного отношения к отдыху в Крыму в целом", - сказал министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.
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ТуризмтуристыНовости - ТуризмВадим Волченко (Министр курортов и туризма Крыма)КрымРоссияОбщество
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