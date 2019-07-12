В Госдуме оценили риск ухода Visa и Mastercard из России

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Поправки об обеспечении беспрерывности платежей не спровоцируют международные платежные системы Visa и Mastercard прекратить работу в России, полагает председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

Газета "Коммерсант" пишет в пятницу, что принятие закона, который обязывает российских "дочек" международных платежных систем обеспечивать беспрерывность платежей, означает фактический запрет на выполнение международных санкций на территории России. Это для них невыполнимо. В результате новые положения закона "О национальной платежной системе" могут привести к уходу платежных систем из России, допускает издание.

"Никто никуда не собирается уходить, и не будет уходить, просто правила напишут так, чтобы они были недискриминационными. Мы не говорим — запрет или не запрет, мы говорим о правилах, что они не должны предусматривать возможность отключения от системы российских организаций", — сказал Аксаков РИА Новости.

Просто, по его словам, организации, которые работают в России, обязаны соблюдать российские законы, поэтому они должны внутренние правила писать в соответствии с действующим законодательством. "Очевидно, что эти правила должны быть недискриминационными для тех, кто пользуется их услугами. Если правила будут нарушаться, будут штрафы, но это не означает, что их выгонят. Допустим, если какой-то банк они отключили, не все же банки они отключат, то получат штраф. Это не смертельно", — пояснил Аксаков. На вопрос агентства о размере штрафа он сказал: "Штраф будет приличный, он будет привязан к размеру их тарифа".