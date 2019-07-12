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РИА Новости

В Госдуме оценили риск ухода Visa и Mastercard из России

Вчера, 13:11
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© РИА Новости / Александр КряжевБанковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
© РИА Новости / Александр Кряжев
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Поправки об обеспечении беспрерывности платежей не спровоцируют международные платежные системы Visa и Mastercard прекратить работу в России, полагает председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.
Газета "Коммерсант" пишет в пятницу, что принятие закона, который обязывает российских "дочек" международных платежных систем обеспечивать беспрерывность платежей, означает фактический запрет на выполнение международных санкций на территории России. Это для них невыполнимо. В результате новые положения закона "О национальной платежной системе" могут привести к уходу платежных систем из России, допускает издание.
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
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"Никто никуда не собирается уходить, и не будет уходить, просто правила напишут так, чтобы они были недискриминационными. Мы не говорим — запрет или не запрет, мы говорим о правилах, что они не должны предусматривать возможность отключения от системы российских организаций", — сказал Аксаков РИА Новости.
Просто, по его словам, организации, которые работают в России, обязаны соблюдать российские законы, поэтому они должны внутренние правила писать в соответствии с действующим законодательством. "Очевидно, что эти правила должны быть недискриминационными для тех, кто пользуется их услугами. Если правила будут нарушаться, будут штрафы, но это не означает, что их выгонят. Допустим, если какой-то банк они отключили, не все же банки они отключат, то получат штраф. Это не смертельно", — пояснил Аксаков. На вопрос агентства о размере штрафа он сказал: "Штраф будет приличный, он будет привязан к размеру их тарифа".
Глава комитета по финрынку сообщил, что закон об обеспечении беспрерывности платежей планируется принять до конца текущей весенней сессии, напомнив, что его проект уже прошел первое чтение. Поправки к нему, по словам Аксакова, комитет намерен обсудить на следующей неделе, на рассмотрение Госдумы во втором чтении законопроект вынесут 23 июля, а в третьем — 24 или 25 июля.
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Госдума РФVisa, Inc.Анатолий АксаковMasterCard, Inc.Экономика
Популярные комментарии
Раз в госдуме засомневались, значит точно уйдут. Лично мне этот МИР не нужен от слова вапще, всегда пользуюсь visa как в России, так и за ее пределами, одна карта уже сколько лет, никаких проблем. Сейчас меня кремлевские боты шапками закидают)))
12 июля, 14:46
nnemov1989
13212028205
Если MasterCard и Visa получают сверхприбыли в России, то будте добры играть по российским законам.
12 июля, 13:22
Броня Гомогенная
211600158
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