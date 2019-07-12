Калининградский зоопарк попросил не кидать игрушки животным

"Последней жертвой детских игрушек стал енот Пухлик. Он долго маялся животом, но благодаря лечению и уходу, пошел на поправку. Друзья, мы очень просим вас: не кидайте енотам и всем остальным животным еду и тем более игрушки! Они не используют их для игры, а грызут и проглатывают, потом болеют и очень мучаются. Если игрушка случайно упала в вольер, обратитесь к сотрудникам зоопарка и сообщите о проблеме. Так вы сохраните здоровье, а может, и жизнь животным", - сказала Михайлова.