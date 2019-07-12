Калининградский зоопарк попросил не кидать игрушки животным

КАЛИНИНГРАД, 12 июл - РИА Новости. Калининградский зоопарк обратился с просьбой к посетителям не бросать предметы животным после того, как пришлось лечить наевшегося детских игрушек енота Пухлика, сообщила журналистам пресс-секретарь зоопарка Екатерина Михайлова.
"Последней жертвой детских игрушек стал енот Пухлик. Он долго маялся животом, но благодаря лечению и уходу, пошел на поправку. Друзья, мы очень просим вас: не кидайте енотам и всем остальным животным еду и тем более игрушки! Они не используют их для игры, а грызут и проглатывают, потом болеют и очень мучаются. Если игрушка случайно упала в вольер, обратитесь к сотрудникам зоопарка и сообщите о проблеме. Так вы сохраните здоровье, а может, и жизнь животным", - сказала Михайлова.
Она отметила, что для того, чтобы разнообразить жизнь животных в зоопарке, киперы изготавливают специальные игрушки, сделанные из безвредных натуральных или съедобных материалов.
Калининградский зоопарк располагается на территории бывшего зоосада Кенигсберга (довоенное название Калининграда), основанного немецким предпринимателем Германом Клаассом в 1896 году. В коллекции почти 2 тысячи особей 300 видов животных, половина из которых внесена в международную Красную книгу.