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РИА Новости

В конгрессе США одобрили поправку о санкциях против российского госдолга

Вчера, 13:10
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© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Конгресса США в Вашингтоне
Здание Конгресса США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Американские конгрессмены одобрили поправку к проекту оборонного бюджета на 2020 финансовый год, которая предусматривает введение санкций в отношении российского суверенного долга. Трансляцию заседания в палате представителей вел телеканал C-Span.
Авторами инициативы стали представители Демократической партии от Калифорнии Брэдли Шерман и Максин Уотерс.
"Эта поправка подразумевает настоящие, серьезные санкции против российского государства и предусматривает, что ни один американский гражданин не сможет совершать новые сделки с суверенным долгом России", — заявил на слушаниях Шерман.
Он добавил, что документ предусматривает и механизм для снятия санкций. Это станет возможным, если в Вашингтоне придут к выводу, что Россия не вмешивалась в американские выборы по крайней мере в ходе одного избирательного цикла, а конгресс согласится с этим.
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Поправке предстоит еще пройти рассмотрение в согласительном комитете, где ее должны одобрить представители республиканской партии, которые готовят свою версию оборонного бюджета. Затем проект бюджета должны утвердить палата представителей и сенат, после чего его отправят на подпись президенту Дональду Трампу.
Ранее в конгресс внесли уже несколько подобных законопроектов, но их пока не рассматривали.
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"Санкции ради санкций". Эксперт о новых ограничениях США в отношении РоссииВ конгрессе США одобрили поправку о санкциях против российского госдолга. Повод для этого им не нужен, считает эксперт Геворг Мирзаян. Свое мнение он высказал в эфире радио Sputnik.

Реакция Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Кремле внимательно наблюдают за обсуждением новых возможных санкций. Но при этом, по его словам, не стоит забегать вперед.
"Еще что-то должно произойти с этим законопроектом: он должен пройти по, скажем так, юридической лестнице необходимой, он должен быть подписан президентом США перед тем, как вступить в силу. Поэтому давайте пока не будем говорить пустых слов", — сказал пресс-секретарь журналистам.

"Лупят без разбора"

Инициативу американских конгрессменов прокомментировали в Совете Федерации. По словам первого заместителя председателя комитета по международным делам Владимира Джабарова, если США введут такие санкции, то Россия ответит зеркально.
Причем, отметил сенатор, американская политика "бесконечных" санкций не дает ожидаемых результатов.
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Курс на выход. Россия сократила вложения в ценные бумаги СШАВ апреле Россия снизила вложения в ценные бумаги США более чем на 1,5 миллиарда долларов. Эксперт РИСИ Михаил Беляев в эфире радио Sputnik назвал это "естественным шагом" и объяснил, почему.
"У них, американцев, такие иллюзии, будто они только говорят: "Санкции" — и вся Россия уже вздрагивает. Чушь, у нас об этих санкциях даже почти никто и не знает", — сказал он.
Джабаров также обратил внимание на то, что санкционная политика США продолжается на фоне неоднократных заявлений Трампа о необходимости налаживания отношений с Россией.
"С одной стороны, Трамп говорит о том, что надо налаживать отношения, а с другой — американский истеблишмент лупит без разбора", — заключил он.
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, сенатор от Крыма Ольга Ковитиди со своей стороны считает, что Западу еще будет стыдно за незаконные ограничения, налагаемые на Россию.
"И что самое главное — придется на определенных условиях возмещать причиненный России вред", — сказала она РИА Новости.
По мнению Ковитиди, американские политические силы ведут себя предсказуемо ввиду предстоящих в следующем году президентских выборов.
"Изрядно потрепанная антироссийская карта угроз и вмешательств, несмотря на ее публичное опровержение в самих США, будет еще долго использоваться определенным американскими и европейскими представителями власти", — сказала сенатор.
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Мнение экспертов

Как полагают аналитики, ожидать введения санкций против российского госдолга в самое ближайшее время не стоит. Программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев напомнил, что эта идея давно уже владеет умами конгрессменов, но постепенно выдыхается, хотя и остается на повестке дня.
"Конгрессмены пытаются ее использовать, показать, что работа идет. Но я бы пока серьезно это не воспринимал, поскольку, во-первых, там есть привязка к вмешательству, а не факт, что это будет обнаружено. Я не думаю, что сюжеты 2016 года повторятся, если только за уши что-нибудь не притянут, но вряд ли. Во-вторых, даже если этот пункт будет принят, это не означает, что автоматом будут приняты санкции против российского суверенного долга", — сказал он РИА Новости.
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Кроме того, отметил Тимофеев, и в самих США идет дискуссия по поводу этих мер.
"Вопрос пока остается, на мой взгляд, открытым, множество других существует подобных законопроектов, но я не думаю, что американцы будут в ближайшее время серьезные шаги предпринимать. Я пока никакой трагедии здесь не вижу. Американцы не могут просто так эту тему закрыть и ей не заниматься, они должны показать, что они над ней работают. Серьезных поводов Россия тоже не дает, и смысла вводить санкции против суверенного долга просто нет ", — полагает эксперт.
Старший аналитик компании "БКС премьер" Сергей Суверов также считает, что вероятность введения санкций против госдолга невелика.
По его мнению, речь, скорее всего, идет о запрете на новые выпуски российских госбумаг. Такие меры давно обсуждались и не станут сюрпризом для российского рынка, отметил Суверов.
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"Вторым важным моментом станет то, как отреагируют европейские инвесторы на подобные санкции. Доля американских инвесторов в российских ОФЗ невысока, поэтому и отток из них, если европейцы останутся, окажется несущественным", — заметил он.
Кроме того, по мнению Суверова, Центробанк, скорее всего, учтет возросшие санкционные риски и не станет слишком агрессивно понижать ключевую ставку. Это поддержит курс рубля, так что если санкции все же введут, доллар, по оценке эксперта, может максимально вырасти примерно до 65-66 рублей.
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Обвинения во вмешательстве

Практически сразу после президентских выборов 2016 года, на которых победил Дональд Трамп, американские спецслужбы обвинили Россию во вмешательстве в ход голосования, а новоизбранного президента — в сговоре с Москвой. И в Кремле, и в Белом доме обвинения отвергли.
Спецпрокурор Роберт Мюллер в течение двух лет вел расследование по этому делу. В итоге он обвинил группу российских граждан во вмешательстве в выборы, но признал, что не нашел свидетельств сговора ни Трампа, ни его команды с Россией.
Как отметили в Кремле, аргументированных доказательств "российского вмешательства" Мюллер так и не представил.
Введение санкций против России и ответные шаги
17 марта 2017, 10:50
Введение санкций против России и ответные шаги
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СанкцииРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
"Санкции нам по боку!"Все это мы слышали в 14 году,когда доллар был 35р
12 июля, 13:39
Андрей Алексеев
1601205
А вы к кому обращаетесь?
12 июля, 16:32
За ваше здоровье
1800003
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