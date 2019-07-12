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РИА Новости

Роспотребнадзор дал рекомендации, как не стать жертвой мошенников

Вчера, 13:06
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© Depositphotos / stetsikМошенник
Мошенник
© Depositphotos / stetsik
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Роспотребнадзор дал рекомендации, как не стать жертвой мошенников: прежде всего не отдавать в чужие руки паспорт и не называть данные банковской карты.
"С осторожностью посещайте бесплатные демонстрации косметологических услуг (массаж, пилинг, уход за волосами) с настойчивыми рекомендациями "местного" врача, презентации косметики с "исключительными" свойствами. Продавцы таких товаров и услуг, услышав о недостатке денежных средств, убеждают граждан заключать кредитные договоры на крупные суммы. Документация по таким сделкам часто сложная и запутанная, напечатанная мелким шрифтом", — говорится в сообщении.
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Ни в коем случае нельзя подписывать документы, предварительно не прочитав их и не поняв содержание, подчеркнули в пресс-службе.
Кроме того, следует с осторожностью относиться к покупке продуктов и мелкой бытовой техники у людей, занимающихся квартирной торговлей. Как правило, отмечает ведомство, у таких продавцов цена завышена в несколько раз.
Особое внимание в Роспотребнадзоре обратили на мошенничество по телефону.
"Если вы получили СМС-сообщение о блокировке карты или списании денежных средств, не перезванивайте по указанному в СМС номеру! Чтобы узнать обо всех операциях, перезвоните по номеру, указанному на вашей банковской карточке, сходите в банк лично и проверьте баланс через банкомат или онлайн-банк", — говорится на сайте.
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В ведомстве напомнили и о таких распространенных видах обмана пожилых людей, как проникновение в квартиры под видом работников госслужб, посещение с сообщениями о надбавке к пенсии или перерасчете квартплаты, продажа дорогостоящих товаров несоответствующего качества.
Если человек все же стал жертвой мошенников или заключил договор с недобросовестным продавцом, то за защитой своих прав он всегда может обратиться в Роспотребнадзор, подчеркнули в пресс-службе.
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РоспотребнадзорРоссияОбщество
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