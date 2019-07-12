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РИА Новости
Культура

Мединский вручил российский паспорт американскому пушкинисту Лоуэнфельду

Вчера, 13:04
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГражданин США Джулиан Генри Лоуэнфельд на торжественной церемонии вручения российского паспорта в библиотеке Государственного исторического музея
Гражданин США Джулиан Генри Лоуэнфельд на торжественной церемонии вручения российского паспорта в библиотеке Государственного исторического музея
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский вручил российский паспорт американскому поэту и переводчику Джулиану Генри Лоуэнфельду в отделе книжного фонда Государственного исторического музея в пятницу, передает корреспондент РИА Новости.
"Ровно месяц назад президент подписал указ о принятии вас в гражданство России. Это символично, поскольку это произошло буквально через несколько дней после вашего дня рождения и 220-летия со дня рождения Пушкина – и в мире вы известны, прежде всего, как замечательный переводчик, наверное, лучший переводчик его произведений на английский язык", - сказал Мединский.
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Министр напомнил, что Пушкина называют "солнцем русской поэзии", и очень радостно, что благодаря переводам Лоуэнфельда "солнце светит для миллионов англоязычных читателей".
"Я знаю, какое особое значение в вашей жизни, вашей судьбе имеет Россия. Поэтому то, что вы стали гражданином нашей страны, наверное, вполне закономерно и очень правильно. От всего сердца поздравляю вас с этим событием", - добавил министр.
Лоуэнфельд произнес клятву, поклялся соблюдать Конституцию России, защищать ее, быть ей верным, уважать ее культуру и традиции.
"Я здесь, потому что я люблю Россию, меня покоряет всемирная отзывчивость русской души... Здесь я люблю, и здесь я творю. Я чувствую эту потрясающую духовную энергию, глубинную духовность, потребность не только в материальном... Для меня Россия – это восприятие мира, в котором мы не брошены, здесь все имеет значение... И я очень надеюсь, что мне удастся раскрыть правду о России всему миру", - сказал переводчик.
Ранее в июне президент РФ Владимир Путин принял Лоуэнфельда в гражданство РФ, соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Джулиан Генри Лоуэнфельд — американский поэт, драматург, судебный юрист, композитор и переводчик. Его называют одним из лучших переводчиков произведений Пушкина на английский язык. В 2009 году он перевел и поставил "Маленькие трагедии" Пушкина в Центре искусств Михаила Барышникова в Нью-Йорке. За свою книгу "Мой талисман: поэзия и жизнь А.С. Пушкина" в 2010 году Лоуэнфельд был удостоен петербургской литературно-художественной премии "Петрополь" и стал первым иностранцем, которому она была присуждена.
За "выдающиеся литературные переводы и преданную работу по популяризации русской культуры на английском языке" в 2013 году Лоуэнфельд был награжден почетным знаком "За дружбу и сотрудничество" министерством иностранных дел РФ, а также агентством "Россотрудничество".
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КультураВладимир МединскийРоссияОбщество
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