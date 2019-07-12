Мединский вручил российский паспорт американскому пушкинисту Лоуэнфельду

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский вручил российский паспорт американскому поэту и переводчику Джулиану Генри Лоуэнфельду в отделе книжного фонда Государственного исторического музея в пятницу, передает корреспондент РИА Новости.

"Ровно месяц назад президент подписал указ о принятии вас в гражданство России. Это символично, поскольку это произошло буквально через несколько дней после вашего дня рождения и 220-летия со дня рождения Пушкина – и в мире вы известны, прежде всего, как замечательный переводчик, наверное, лучший переводчик его произведений на английский язык", - сказал Мединский.

Министр напомнил, что Пушкина называют "солнцем русской поэзии", и очень радостно, что благодаря переводам Лоуэнфельда "солнце светит для миллионов англоязычных читателей".

"Я знаю, какое особое значение в вашей жизни, вашей судьбе имеет Россия. Поэтому то, что вы стали гражданином нашей страны, наверное, вполне закономерно и очень правильно. От всего сердца поздравляю вас с этим событием", - добавил министр.

Лоуэнфельд произнес клятву, поклялся соблюдать Конституцию России, защищать ее, быть ей верным, уважать ее культуру и традиции.

"Я здесь, потому что я люблю Россию, меня покоряет всемирная отзывчивость русской души... Здесь я люблю, и здесь я творю. Я чувствую эту потрясающую духовную энергию, глубинную духовность, потребность не только в материальном... Для меня Россия – это восприятие мира, в котором мы не брошены, здесь все имеет значение... И я очень надеюсь, что мне удастся раскрыть правду о России всему миру", - сказал переводчик.

Ранее в июне президент РФ Владимир Путин принял Лоуэнфельда в гражданство РФ, соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Джулиан Генри Лоуэнфельд — американский поэт, драматург, судебный юрист, композитор и переводчик. Его называют одним из лучших переводчиков произведений Пушкина на английский язык. В 2009 году он перевел и поставил "Маленькие трагедии" Пушкина в Центре искусств Михаила Барышникова в Нью-Йорке. За свою книгу "Мой талисман: поэзия и жизнь А.С. Пушкина" в 2010 году Лоуэнфельд был удостоен петербургской литературно-художественной премии "Петрополь" и стал первым иностранцем, которому она была присуждена.