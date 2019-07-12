Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-12T13:01Z
https://ria.ru/20190712/1556457024.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/149757/40/1497574026_0:248:3023:1948_1036x0_80_0_0_ff660cbb37fd560cff19d3406bd2eb42.jpg
РИА Новости

Первые два истребителя Су-30 МКИ ВВС Индии перевооружили на ракеты "Брамос"

Вчера, 13:01
6168
© РИА Новости / Александр ХроленкоРоссийско-индийская ракета Брамос
Российско-индийская ракета Брамос
© РИА Новости / Александр Хроленко
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл – РИА Новости. Первые два истребителя Су-30 МКИ ВВС Индии уже перевооружены на новейшую авиационную крылатую ракету "Брамос-А", сообщил РИА Новости в пятницу на международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге официальный представитель компании "Брамос" Правин Патак.
Минобороны Индии заключило в 2018 году с компанией "Брамос" контракт на перевооружение до 40 истребителей Су-30 МКИ ракетным авиационным комплексом "Брамос".
Макет нового авианосца проекта Ламантин на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге
11 июля, 21:03
Названы отличия нового российского авианосца "Ламантин"
"Первые два истребителя в качестве опытных образцов уже перевооружены на новейший ракетный комплекс "Брамос". Остальные самолеты будут перевооружаться в течение ближайших нескольких лет", - сказал Патак.
Он сообщил, что в августе будут проведены очередные испытания ракеты по уничтожению морской цели. Патак напомнил, что недавно были успешно проведены испытания этой ракеты по уничтожению наземной цели.
"В случае проведения успешного пуска этой ракетой начнут вооружать истребители Су-30 МКИ серийно", - сказал Патак.
Посетители выставки Международный военно-морской салон в Санкт-Петербурге. 2017 год
10 июля, 03:14
Международный военно-морской салон
2121010
Обсудить 0
ВВС ИндииСу-30РоссияИндияВ мире
Рекомендуем
Женщина разделась в московском метро, чтобы мужчина уступил ей место
Женщина разделась в московском метро, чтобы ей уступили место
РИА
Новости
Георгий Габуния
На дом оскорбившего Путина журналиста повесили позорную табличку
Генеральный директор грузинского телеканала Рустави-2 Николоз Гварамия
Виноделы собрались у офиса "Рустави 2" и потребовали отдать им гендиректора
На месте ДТП в Бай-Тайгинском районе Республики Тыва
Следователи рассказали, что привело к ДТП с девятью погибшими в Туве
Лента
новостей
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
В Чечне решили переименовать родовое село Кадырова
Певица Светлана Лобода
СМИ: Лобода из-за гримерки устроила скандал на фестивале в Санкт-Петербурге
Двойное сальто автомобиля в Омске
Двойное сальто автомобиля в Омске попало на видео
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский прокомментировал разговор с Путиным
Последствия ДТП на трассе А-121 в Карелии
В ДТП с микроавтобусом в Карелии погибли два человека, еще девять ранены
Алексей Иванов
Задержан замглавы Пенсионного фонда Иванов
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Пушков прокомментировал сообщения о тайных выступлениях Кикабидзе в России
Гражданская версия АК-12
"Калашников" раскрыл подробности проектирования новейшего АК-12
Поврежденные и разрушенные жилые дома в городе Тулун Иркутской области после паводка
В Иркутской области более 40 тысяч человек привились от гепатита
Сотрудники полиции Киева у здания телеканала 112 Украина, которое было обстреляно из гранатомета. 13 июля 2019
Здание телеканала "112. Украина" обстреляли из гранатомета
Рубли
Минтруд предложил повысить прожиточный минимум
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:58Ярош призвал отомстить Италии
10:58В Магадане победителя фестиваля по промывке золота поймали на жульничестве
10:52Путин поздравил жителей Магадана с 80-летием города
10:51Сработавшие на юге Израиля сирены признали ложной тревогой
10:47В Турции подтвердили приземление четвертого самолета с деталями С-400
10:47Красноярск накрыло дымом от лесных пожаров
10:46На юге Израиля сработали сирены тревоги
10:37В Алтайском крае два человека погибли при пожаре в частном доме
10:35В Уфе задержали одного из напавших на полицейского
10:30В киевском аэропорту самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
10:24В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:22В Иркутской области очистили от завалов около 70% участка в районе ЧС
10:19Правительство одобрило повышение выплат на детей семьям с невысоким доходом
10:19В посольстве в Абхазии рассказали подробности ДТП с россиянами
10:17Правительство одобрило поправки о праве регионов давать друг другу субсидии
10:13В Турции приземлился самолет с новой партией компонентов С-400
10:05Союз журналистов Украины призвал расследовать обстрел "112. Украина"
10:02Правительство одобрило изменения в законодательстве об операциях с валютой
10:00В Японии 21 человек пострадал при столкновении автобуса и машины
10:00Силовики 23 раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
Лента новостейМолния