Первые два истребителя Су-30 МКИ ВВС Индии перевооружили на ракеты "Брамос"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл – РИА Новости. Первые два истребителя Су-30 МКИ ВВС Индии уже перевооружены на новейшую авиационную крылатую ракету "Брамос-А", сообщил РИА Новости в пятницу на международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге официальный представитель компании "Брамос" Правин Патак.
Минобороны Индии заключило в 2018 году с компанией "Брамос" контракт на перевооружение до 40 истребителей Су-30 МКИ ракетным авиационным комплексом "Брамос".
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"Первые два истребителя в качестве опытных образцов уже перевооружены на новейший ракетный комплекс "Брамос". Остальные самолеты будут перевооружаться в течение ближайших нескольких лет", - сказал Патак.
Он сообщил, что в августе будут проведены очередные испытания ракеты по уничтожению морской цели. Патак напомнил, что недавно были успешно проведены испытания этой ракеты по уничтожению наземной цели.
"В случае проведения успешного пуска этой ракетой начнут вооружать истребители Су-30 МКИ серийно", - сказал Патак.
10 июля, 03:14Международный военно-морской салон