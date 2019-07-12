Первые два истребителя Су-30 МКИ ВВС Индии перевооружили на ракеты "Брамос"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл – РИА Новости. Первые два истребителя Су-30 МКИ ВВС Индии уже перевооружены на новейшую авиационную крылатую ракету "Брамос-А", сообщил РИА Новости в пятницу на международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге официальный представитель компании "Брамос" Правин Патак.

Минобороны Индии заключило в 2018 году с компанией "Брамос" контракт на перевооружение до 40 истребителей Су-30 МКИ ракетным авиационным комплексом "Брамос".

"Первые два истребителя в качестве опытных образцов уже перевооружены на новейший ракетный комплекс "Брамос". Остальные самолеты будут перевооружаться в течение ближайших нескольких лет", - сказал Патак.

Он сообщил, что в августе будут проведены очередные испытания ракеты по уничтожению морской цели. Патак напомнил, что недавно были успешно проведены испытания этой ракеты по уничтожению наземной цели.