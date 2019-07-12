Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-12T13:15Z
https://ria.ru/20190712/1556456967.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/152249/54/1522495488_0:134:2654:1626_1036x0_80_0_0_1ee1b11071b19cd3d446e8ebd9f6ec9d.jpg
РИА Новости
Культура

Сергей Безруков раскритиковал журналистов за ложную информацию о "Бендере"

Вчера, 13:15
37028
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Сергей Безруков во время интервью в рамках 29-го Открытого Российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи. 10 июня 2018
Актер Сергей Безруков во время интервью в рамках 29-го Открытого Российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи. 10 июня 2018
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Сергей Безруков в инстаграме прокомментировал публикации о новом фильме про Остапа Бендера.
Накануне СМИ написали, что актер играет главную роль в картине "Бендер" по мотивам романа "Двенадцать стульев".
"И снова, в который раз СМИ все перепутали и переврали", — написал Безруков.
Он уточнил, что картина повествует о событиях, которые произошли до знаменитых похождений Остапа Бендера и не имеет никакого отношения к "Двенадцати стульям" и "Золотому теленку".
"Четырехсерийный фильм "Бендер" для кинотеатров уже снят в прошлом году <…>. И сыграл я там не Остапа, а Ибрагима", — указал Безруков.
Премьера назначена на 2020 год.
Актер Сергей Безруков
26 декабря 2018, 14:28
Россияне назвали Безрукова лучшим актером года
1109257533
КультураКино и сериалыНовости культурыИнстаграмСергей Безруков
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
В Кремле рассказали, с каких слов Путин начал разговор с Зеленским
РИА
Новости
Владимир Путин во время телефонного разговора
В Кремле рассказали подробности разговора Путина и Зеленского
Мать заметила слезы на глазах "умершего" сына и спасла его от кремации
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский прокомментировал разговор с Путиным
Лента
новостей
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко на Форуме местного развития в Трускавце
Порошенко ответил на предложение Зеленского люстрировать его
Женщина разделась в московском метро, чтобы мужчина уступил ей место
Женщина разделась в московском метро, чтобы ей уступили место
Георгий Габуния
На дом оскорбившего Путина журналиста повесили позорную табличку
Подозреваемый Константин Вавилов. Стоп-кадр оперативного видео
В Башкирии заживо сожгли пару: женщина дала показания перед смертью
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
В Госдуме оценили риск ухода Visa и Mastercard из России
Генеральный директор телеканала Рустави 2 Николоз Гварамия
Грузинские виноделы устроили митинг из-за слов гендиректора "Рустави 2"
Певец Вахтанг Кикабидзе
Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России
Стоп-кадр телемоста между Россией и Украиной
Телемост прошел между Россией и Украиной
Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США
Конгресс США одобрил поправку о санкциях против российского госдолга
Бизнесмен Олег Дерипаска
Переезд из-под тени британской короны: Дерипаска увез деньги в Калининград
Генеральный директор грузинского телеканала Рустави-2 Николоз Гварамия
Виноделы собрались у офиса "Рустави 2" и потребовали отдать им гендиректора
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:58Ярош призвал отомстить Италии
10:58В Магадане победителя фестиваля по промывке золота поймали на жульничестве
10:52Путин поздравил жителей Магадана с 80-летием города
10:51Сработавшие на юге Израиля сирены признали ложной тревогой
10:47В Турции подтвердили приземление четвертого самолета с деталями С-400
10:47Красноярск накрыло дымом от лесных пожаров
10:46На юге Израиля сработали сирены тревоги
10:37В Алтайском крае два человека погибли при пожаре в частном доме
10:35В Уфе задержали одного из напавших на полицейского
10:30В киевском аэропорту самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
10:24В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:22В Иркутской области очистили от завалов около 70% участка в районе ЧС
10:19Правительство одобрило повышение выплат на детей семьям с невысоким доходом
10:19В посольстве в Абхазии рассказали подробности ДТП с россиянами
10:17Правительство одобрило поправки о праве регионов давать друг другу субсидии
10:13В Турции приземлился самолет с новой партией компонентов С-400
10:05Союз журналистов Украины призвал расследовать обстрел "112. Украина"
10:02Правительство одобрило изменения в законодательстве об операциях с валютой
10:00В Японии 21 человек пострадал при столкновении автобуса и машины
10:00Силовики 23 раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
Лента новостейМолния