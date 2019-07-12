Сергей Безруков раскритиковал журналистов за ложную информацию о "Бендере"

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Сергей Безруков в инстаграме прокомментировал публикации о новом фильме про Остапа Бендера.
Накануне СМИ написали, что актер играет главную роль в картине "Бендер" по мотивам романа "Двенадцать стульев".
"И снова, в который раз СМИ все перепутали и переврали", — написал Безруков.
Он уточнил, что картина повествует о событиях, которые произошли до знаменитых похождений Остапа Бендера и не имеет никакого отношения к "Двенадцати стульям" и "Золотому теленку".
"Четырехсерийный фильм "Бендер" для кинотеатров уже снят в прошлом году <…>. И сыграл я там не Остапа, а Ибрагима", — указал Безруков.
Премьера назначена на 2020 год.
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