Сергей Безруков раскритиковал журналистов за ложную информацию о "Бендере"

Актер Сергей Безруков во время интервью в рамках 29-го Открытого Российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи. 10 июня 2018

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Сергей Безруков в инстаграме прокомментировал публикации о новом фильме про Остапа Бендера.

Накануне СМИ написали, что актер играет главную роль в картине "Бендер" по мотивам романа "Двенадцать стульев".

"И снова, в который раз СМИ все перепутали и переврали", — написал Безруков.

Он уточнил, что картина повествует о событиях, которые произошли до знаменитых похождений Остапа Бендера и не имеет никакого отношения к "Двенадцати стульям" и "Золотому теленку".

"Четырехсерийный фильм "Бендер" для кинотеатров уже снят в прошлом году <…>. И сыграл я там не Остапа, а Ибрагима", — указал Безруков.