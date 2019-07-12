Во Владивостоке начали проверку после госпитализации 15 детей из лагеря

ВЛАДИВОСТОК , 12 июл – РИА Новости. Прокуратура начала проверку по факту госпитализации 15 детей из лагеря в пригороде Владивостока, сообщил РИА Новости представитель регионального ведомства.

Ранее власти сообщили, что 15 детей госпитализированы в инфекционную больницу из летнего лагеря. Специалисты территориального управления Роспотребнадзора в настоящее время проводят проверку. Берутся пробы пищи и воды.

Ранее в Лазовском районе Приморья 67 детей с кишечной инфекцией попали в больницу из летнего лагеря. Учреждение временно закрыли, Роспотребнадзор нашел там нарушения. Всех детей уже выписали и отправили домой. Возбуждено дело по статье УК "нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей".