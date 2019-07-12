В Крыму один человек погиб при столкновении грузовика с микроавтобусом

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости. Грузовик столкнулся с микроавтобусом в Крыму, в результате ДТП один человек погиб, трое получили травмы различной степени тяжести, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов.

ДТП с участием грузового автомобиля "Hyundai" и микроавтобуса "Ford Transit" произошло на трассе "Таврида" возле села Крымская роза Белогорского района.

"Была проведена деблокация водителя автомобиля "Ford Transit", который, к сожалению, в результате ДТП получил травмы, несовместимые с жизнью. Трое пострадавших с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в Симферопольскую и Белогорскую городскую больницу", - сказал журналистам Шахов.