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2019-07-12T12:53Z
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РИА Новости

В Крыму один человек погиб при столкновении грузовика с микроавтобусом

Вчера, 12:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости. Грузовик столкнулся с микроавтобусом в Крыму, в результате ДТП один человек погиб, трое получили травмы различной степени тяжести, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов.
ДТП с участием грузового автомобиля "Hyundai" и микроавтобуса "Ford Transit" произошло на трассе "Таврида" возле села Крымская роза Белогорского района.
"Была проведена деблокация водителя автомобиля "Ford Transit", который, к сожалению, в результате ДТП получил травмы, несовместимые с жизнью. Трое пострадавших с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в Симферопольскую и Белогорскую городскую больницу", - сказал журналистам Шахов.
По его словам, на месте ДТП предприняты все необходимые меры противопожарной безопасности.
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