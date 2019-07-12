Прокуроры проведут в "Шереметьево" очередной прием по ситуации с багажом

МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Мобильная приемная Московской межрегиональной транспортной прокуратуры продолжит работать в "Шереметьево" 13 и 14 июля, сообщили журналистам в пресс-службе надзорного ведомства.

В начале июня Московская межрегиональная транспортная прокуратура совместно с Генпрокуратурой проводила проверку после массовой задержки выдачи багажа в "Шереметьево". Было возбуждено 38 административных дел. Первый прием граждан транспортная прокуратура провела 3 июля.

"Комиссией ММТП по проверке соблюдения требований законодательства при организации наземного обслуживания рейсов принято решение продолжить выездной прием граждан в международном аэропорту "Шереметьево" по вопросу соблюдения прав пассажиров в части доставки багажа", - говорится в сообщении.

Прием граждан пройдет 13 и 14 июля в терминале "Д" аэропорта.