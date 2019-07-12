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РИА Новости

Прокуроры проведут в "Шереметьево" очередной прием по ситуации с багажом

Вчера, 12:52
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© радио SputnikБагаж пассажиров в аэропорту "Шереметьево"
Багаж пассажиров в аэропорту Шереметьево
© радио Sputnik
МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Мобильная приемная Московской межрегиональной транспортной прокуратуры продолжит работать в "Шереметьево" 13 и 14 июля, сообщили журналистам в пресс-службе надзорного ведомства.
В начале июня Московская межрегиональная транспортная прокуратура совместно с Генпрокуратурой проводила проверку после массовой задержки выдачи багажа в "Шереметьево". Было возбуждено 38 административных дел. Первый прием граждан транспортная прокуратура провела 3 июля.
"Комиссией ММТП по проверке соблюдения требований законодательства при организации наземного обслуживания рейсов принято решение продолжить выездной прием граждан в международном аэропорту "Шереметьево" по вопросу соблюдения прав пассажиров в части доставки багажа", - говорится в сообщении.
Прием граждан пройдет 13 и 14 июля в терминале "Д" аэропорта.
Сотрудник багажной службы во время работы в международном аэропорту Шереметьево в Москве. Архивное фото
9 июля, 00:47
В Шереметьево озвучили меры по устранению неполадок при выдаче багажа
Массовые проблемы с выдачей багажа в "Шереметьево" наблюдаются с начала июня, после завершения передачи функций по обработке багажа от "Аэрофлота" к компании "Шереметьево-Хэндлинг". В понедельник руководство аэропорта заявило, что ситуация с багажом в Шереметьево стабилизирована, но "возможны отклонения в случае вмешивания каких-либо факторов".
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Генеральная прокуратура РФШереметьево (аэропорт)Общество
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