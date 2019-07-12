Власти Сардинии выступили за открытие консульства России на острове

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Для развития отношений между Россией и Сардинией следовало бы открыть российское консульство на острове, заявил министр транспорта региона Джорджо Тодде.

"Так как мы развиваем наши отношения, было бы неплохо открыть консульское представительство РФ на Сардинии", - сказал Тодде на встрече с российскими сенаторами в Совете Федерации.

Как подчеркнул министр туризма и торговли острова Джанни Кесса, открытие российского консульства на Сардинии будет способствовать дальнейшему развитию отношений.