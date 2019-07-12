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РИА Новости

Власти Сардинии выступили за открытие консульства России на острове

Вчера, 12:50
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкКруизные лайнеры в порту города Кальяри (Сардиния)
Круизные лайнеры в порту города Кальяри (Сардиния)
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Для развития отношений между Россией и Сардинией следовало бы открыть российское консульство на острове, заявил министр транспорта региона Джорджо Тодде.
"Так как мы развиваем наши отношения, было бы неплохо открыть консульское представительство РФ на Сардинии", - сказал Тодде на встрече с российскими сенаторами в Совете Федерации.
Как подчеркнул министр туризма и торговли острова Джанни Кесса, открытие российского консульства на Сардинии будет способствовать дальнейшему развитию отношений.
Ранее генеральный директор итальянской принимающей компании TezOro Виктор Сергеев заявил, что остров Сардиния, считавшийся местом для элитного и дорогого отдыха, теперь стал доступен для широкого круга российских туристов, предлагая варианты различной ценовой категории.
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9 июня, 02:26
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