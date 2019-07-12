В Кремле рассказали, с каких слов Путин начал разговор с Зеленским

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков переадресовал Киеву вопрос о том, с чего начал первый разговор с Владимиром Путиным его украинский коллега Владимир Зеленский.

Журналисты попросили представителя Кремля уточнить, начал ли президент Украины переговоры с Путиным фразой о Крыме и Донбассе, как он обещал ранее.

"Вам нужно адресовать вопрос нашим украинским визави", - отметил Песков.

"Путин начал разговор словами "здравствуйте", - добавил пресс-секретарь российского лидера.