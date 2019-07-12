Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-12T15:21Z
https://ria.ru/20190712/1556456616.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155639/09/1556390918_0:0:3021:1699_1036x0_80_0_0_101b8e714f621180ac9a1735651c6297.jpg
РИА Новости

В Кремле рассказали, с каких слов Путин начал разговор с Зеленским

Вчера, 12:49
239302
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков переадресовал Киеву вопрос о том, с чего начал первый разговор с Владимиром Путиным его украинский коллега Владимир Зеленский.
Журналисты попросили представителя Кремля уточнить, начал ли президент Украины переговоры с Путиным фразой о Крыме и Донбассе, как он обещал ранее.

"Вам нужно адресовать вопрос нашим украинским визави", - отметил Песков.

Владимир Путин во время телефонного разговора
Вчера, 12:18
В Кремле рассказали подробности разговора Путина и Зеленского
"Путин начал разговор словами "здравствуйте", - добавил пресс-секретарь российского лидера.
Путин и Зеленский в четверг провели телефонный разговор по инициативе украинской стороны. Обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины, переговоры в нормандском формате, а также совместная работа по возвращению удерживаемых лиц.
382123403245157
Обсудить 16
Реакция на события на УкраинеВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковВладимир ПутинВ мире
Популярные комментарии
Вот он, его величество Инфоповод! Владимир Путин начал разговор с украинским лидером со слова "Здравствуйте"))) Теперь мы знаем, что наш президент - воспитанный человек. Браво!
12 июля, 14:58
Iina Sheykhetova
2780006
Рекомендуем
Мать заметила слезы на глазах "умершего" сына и спасла его от кремации
РИА
Новости
Алексей Иванов
Задержан замглавы Пенсионного фонда Иванов
Женщина разделась в московском метро, чтобы мужчина уступил ей место
Женщина разделась в московском метро, чтобы ей уступили место
Канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне в Берлине
Слова Меркель во время приступа прочитали по губам
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский прокомментировал разговор с Путиным
Георгий Габуния
На дом оскорбившего Путина журналиста повесили позорную табличку
Рубли
Минтруд предложил повысить прожиточный минимум
Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников
В парламенте Севастополя назвали причину отставки губернатора Овсянникова
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
В Госдуме оценили риск ухода Visa и Mastercard из России
Видеомост к 5-летию подписания Договора о ЕАЭС
Раковые клетки
Ускоренное старение поможет победить рак, заявляют российские ученые
Владимир Путин во время телефонного разговора
В Кремле рассказали подробности разговора Путина и Зеленского
Подозреваемый Константин Вавилов. Стоп-кадр оперативного видео
В Башкирии заживо сожгли пару: женщина дала показания перед смертью
Статуэтка коровы, найденная на раскопках в Тель Бет-Шемеше
Генетики назвали родину всех современных коров и быков
Певец Вахтанг Кикабидзе
Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:58Ярош призвал отомстить Италии
10:58В Магадане победителя фестиваля по промывке золота поймали на жульничестве
10:52Путин поздравил жителей Магадана с 80-летием города
10:51Сработавшие на юге Израиля сирены признали ложной тревогой
10:47В Турции подтвердили приземление четвертого самолета с деталями С-400
10:47Красноярск накрыло дымом от лесных пожаров
10:46На юге Израиля сработали сирены тревоги
10:37В Алтайском крае два человека погибли при пожаре в частном доме
10:35В Уфе задержали одного из напавших на полицейского
10:30В киевском аэропорту самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
10:24В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:22В Иркутской области очистили от завалов около 70% участка в районе ЧС
10:19Правительство одобрило повышение выплат на детей семьям с невысоким доходом
10:19В посольстве в Абхазии рассказали подробности ДТП с россиянами
10:17Правительство одобрило поправки о праве регионов давать друг другу субсидии
10:13В Турции приземлился самолет с новой партией компонентов С-400
10:05Союз журналистов Украины призвал расследовать обстрел "112. Украина"
10:02Правительство одобрило изменения в законодательстве об операциях с валютой
10:00В Японии 21 человек пострадал при столкновении автобуса и машины
10:00Силовики 23 раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
Лента новостейМолния