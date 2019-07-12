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РИА Новости

AliExpress объяснил причину сбоев работы в Крыму

Вчера, 12:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости. Сбои работы китайского интернет-магазина AliExpress в Крыму вызваны техническими причинами, специалисты компании работают над устранением неполадок, сообщил пресс-секретарь AliExpress в России Антон Пантелеев.
Ранее директор Фонда поддержки предпринимательства Крыма Дмитрий Зеленский сообщил РИА Новости, что крымчане столкнулись с невозможностью осуществлять покупки через AliExpress. При заказе в интернет-магазине крымским пользователям приходят отказы по оплате заказа.
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"У нас есть проблема, связанная с технической реализацией платежей, мы сейчас работаем над ее устранением. Это проблема на уровне нашей технической базы. У ряда наших покупателей в разных регионах – в том числе и в Москве – могут возникать проблемы с проведением платежей", - сказал РИА Новости Пантелеев.
По его словам, проблемы могут быть несколько раз подряд вплоть до блокировки.
"Сбои будет устранены в течение месяца-двух, у некоторых пользователей они могут наблюдаться до осени", - добавил Пантелеев.
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