AliExpress объяснил причину сбоев работы в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости. Сбои работы китайского интернет-магазина AliExpress в Крыму вызваны техническими причинами, специалисты компании работают над устранением неполадок, сообщил пресс-секретарь AliExpress в России Антон Пантелеев.

Ранее директор Фонда поддержки предпринимательства Крыма Дмитрий Зеленский сообщил РИА Новости, что крымчане столкнулись с невозможностью осуществлять покупки через AliExpress. При заказе в интернет-магазине крымским пользователям приходят отказы по оплате заказа.

"У нас есть проблема, связанная с технической реализацией платежей, мы сейчас работаем над ее устранением. Это проблема на уровне нашей технической базы. У ряда наших покупателей в разных регионах – в том числе и в Москве – могут возникать проблемы с проведением платежей", - сказал РИА Новости Пантелеев.

По его словам, проблемы могут быть несколько раз подряд вплоть до блокировки.