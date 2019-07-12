Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-12T12:59Z
https://ria.ru/20190712/1556456305.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155613/87/1556138772_0:367:2988:2048_1036x0_80_0_0_9559ef0f99d0b0ad18afa469f197602a.jpg
РИА Новости

Названа основная проблема при оформлении электронной визы в Калининград

Вчера, 12:43
666
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкПаспортный контроль на пограничном пункте пропуска в Калининграде
Паспортный контроль на пограничном пункте пропуска в Калининграде
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
ВАРШАВА, 12 июл – РИА Новости. Подающих заявки на получение электронной визы в Калининградскую область просят правильно вписывать в анкету свои данные, сообщил министр культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак журналистам в пятницу в Варшаве.
С 1 июля 2019 года граждане 53 иностранных государств могут получать электронную визу для посещения Калининградской области. Соответствующее постановление приняло правительство РФ. Ранее такой порядок был введен на Дальнем Востоке. За первую неделю действия режима электронных виз заявки на ее получение подали более четырех с половиной тысяч человек.
"Основная проблема в том, чтобы данные в паспорте совпадали с данными, которые вы вносите в анкету. Например, в паспорте может быть написано имя и фамилия на французский или на немецкий манер, а в анкете, например, пишут на польский манер", - рассказал Ермак.
"Это пока основная проблема. Стараются, конечно, пропускать туристов, но, если уже совсем не совпадает, это может быть причиной отказа", - добавил он.
Он отметил, что "каких-то других проблем не возникает".
Виза разрешает пребывание в Калининградской области не более восьми суток с момента въезда, действительна она в течение 30 дней. Въезд на другие территории России с этой визой невозможен. Оформить визу в следующий раз можно только по истечении срока действия имеющегося электронного документа.
Для получения однократной бесплатной электронной визы иностранному гражданину необходимо не менее чем за четверо суток, но не ранее чем за 20 суток до предполагаемой даты въезда заполнить заявление о получении электронной визы на сайте консульского департамента МИД России, прикрепив к нему фотографию. Электронные визы выдаются с туристической, деловой и гуманитарной целью.
111101
Обсудить 0
ТуризмтуристыАндрей ЕрмакНовости - ТуризмКалининградская областьКалининград
Рекомендуем
AliExpress объяснил причину сбоев работы в Крыму
РИА
Новости
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Visa намерена обеспечить бесперебойную работу своей системы в России
Еноты Калининградского зоопарка
Калининградский зоопарк попросил не кидать игрушки животным
Круизные лайнеры в порту города Кальяри (Сардиния)
Власти Сардинии выступили за открытие консульства России на острове
Лента
новостей
Бизнесмен Олег Дерипаска
Переезд из-под тени британской короны: Дерипаска увез деньги в Калининград
Израильские солдаты у дороги в сектор Газа
На юге Израиля сработали сирены тревоги
Сирийские военнослужащие и бойцы ополчения в провинции Хама. Архивное фото
В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
Сработавшие на юге Израиля сирены признали ложной тревогой
Большой десантный корабль Иван Грен
Новым десантным кораблям проекта 11711 увеличат вертолетную площадку
Мать заметила слезы на глазах "умершего" сына и спасла его от кремации
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме прокомментировали деятельность "Всемирного конгресса украинцев"
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации
МИД пообещал выплатить оставшуюся задолженность перед Советом Европы
Президент РФ Владимир Путин
В Кремле рассказали, с каких слов Путин начал разговор с Зеленским
Президент РФ Владимир Путин на совместной с президентом Боливии Эво Моралесом пресс-конференции
Песков рассказал о перспективах следующего разговора Путина и Зеленского
Владимир Путин во время телефонного разговора
В Кремле рассказали подробности разговора Путина и Зеленского
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:58Ярош призвал отомстить Италии
10:58В Магадане победителя фестиваля по промывке золота поймали на жульничестве
10:52Путин поздравил жителей Магадана с 80-летием города
10:51Сработавшие на юге Израиля сирены признали ложной тревогой
10:47В Турции подтвердили приземление четвертого самолета с деталями С-400
10:47Красноярск накрыло дымом от лесных пожаров
10:46На юге Израиля сработали сирены тревоги
10:37В Алтайском крае два человека погибли при пожаре в частном доме
10:35В Уфе задержали одного из напавших на полицейского
10:30В киевском аэропорту самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
10:24В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:22В Иркутской области очистили от завалов около 70% участка в районе ЧС
10:19Правительство одобрило повышение выплат на детей семьям с невысоким доходом
10:19В посольстве в Абхазии рассказали подробности ДТП с россиянами
10:17Правительство одобрило поправки о праве регионов давать друг другу субсидии
10:13В Турции приземлился самолет с новой партией компонентов С-400
10:05Союз журналистов Украины призвал расследовать обстрел "112. Украина"
10:02Правительство одобрило изменения в законодательстве об операциях с валютой
10:00В Японии 21 человек пострадал при столкновении автобуса и машины
10:00Силовики 23 раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
Лента новостейМолния