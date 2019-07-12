Названа основная проблема при оформлении электронной визы в Калининград

ВАРШАВА, 12 июл – РИА Новости. Подающих заявки на получение электронной визы в Калининградскую область просят правильно вписывать в анкету свои данные, сообщил министр культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак журналистам в пятницу в Варшаве.

С 1 июля 2019 года граждане 53 иностранных государств могут получать электронную визу для посещения Калининградской области. Соответствующее постановление приняло правительство РФ. Ранее такой порядок был введен на Дальнем Востоке. За первую неделю действия режима электронных виз заявки на ее получение подали более четырех с половиной тысяч человек.

"Основная проблема в том, чтобы данные в паспорте совпадали с данными, которые вы вносите в анкету. Например, в паспорте может быть написано имя и фамилия на французский или на немецкий манер, а в анкете, например, пишут на польский манер", - рассказал Ермак.

"Это пока основная проблема. Стараются, конечно, пропускать туристов, но, если уже совсем не совпадает, это может быть причиной отказа", - добавил он.

Он отметил, что "каких-то других проблем не возникает".

Виза разрешает пребывание в Калининградской области не более восьми суток с момента въезда, действительна она в течение 30 дней. Въезд на другие территории России с этой визой невозможен. Оформить визу в следующий раз можно только по истечении срока действия имеющегося электронного документа.