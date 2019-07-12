Число погибших при взрыве на свадьбе в Афганистане выросло до шести

КАБУЛ, 12 июл - РИА Новости. Число погибших в результате взрыва на свадебной церемонии в афганской провинции Нангархар увеличилось до шести человек, десять получили ранения, сообщил РИА Новости официальный представитель губернатора провинции Аттаула Хогяни.

Ранее сообщалось о пяти погибших и более 40 пострадавших.

"Шесть человек погибли, еще десять ранены, ранее сотрудники сферы здравоохранения сообщали о большем числе пострадавших", - сказал Хогяни.

Взрыв произошел в районе Пачир Ва Агам. Как сообщает телеканал 1TV, взрывное устройство привел в действие 13-летний смертник. По данным телеканала, он подорвался, когда зашел в дом командира проправительственных отрядов. Пока ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за взрыв. Радикальное движение "Талибан" отрицает причастность к происшествию, отмечает телеканал.