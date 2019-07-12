Число погибших при взрыве на свадьбе в Афганистане выросло до шести

КАБУЛ, 12 июл - РИА Новости. Число погибших в результате взрыва на свадебной церемонии в афганской провинции Нангархар увеличилось до шести человек, десять получили ранения, сообщил РИА Новости официальный представитель губернатора провинции Аттаула Хогяни.
Ранее сообщалось о пяти погибших и более 40 пострадавших.
"Шесть человек погибли, еще десять ранены, ранее сотрудники сферы здравоохранения сообщали о большем числе пострадавших", - сказал Хогяни.
Взрыв произошел в районе Пачир Ва Агам. Как сообщает телеканал 1TV, взрывное устройство привел в действие 13-летний смертник. По данным телеканала, он подорвался, когда зашел в дом командира проправительственных отрядов. Пока ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за взрыв. Радикальное движение "Талибан" отрицает причастность к происшествию, отмечает телеканал.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.