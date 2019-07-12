В Витебске москвичка устроила дебош в церкви и повредила четыре автомобиля

МИНСК, 12 июл – РИА Новости. Жительница Москвы подралась с прихожанкой одной из церквей в белорусском Витебске, после чего села в свой автомобиль и устроила ДТП с участием четырех машин, сообщили в пятницу в УВД Витебского облисполкома.

"Одиннадцатого июля жительница Москвы 1984 года рождения, находясь в одной из церквей города Витебска, беспричинно нанесла телесные повреждения местной прихожанке. После чего села в свою иномарку и совершила ДТП с участием четырех автомобилей", - говорится в сообщении на сайте УВД Витебского облисполкома.

Как уточнили РИА Новости в милиции, у пострадавшей прихожанки диагностирован закрытый перелом. В ДТП с участием четырех машин пострадавших нет, но автомобили повреждены.

"Сейчас женщина помещена в медицинское учреждение, поскольку в момент задержания сотрудниками ГАИ вела себя неадекватно и есть вопросы к ее психическому состоянию. По факту происшествия проводится проверка", - добавили в УВД.