В Витебске москвичка устроила дебош в церкви и повредила четыре автомобиля

МИНСК, 12 июл – РИА Новости. Жительница Москвы подралась с прихожанкой одной из церквей в белорусском Витебске, после чего села в свой автомобиль и устроила ДТП с участием четырех машин, сообщили в пятницу в УВД Витебского облисполкома.
"Одиннадцатого июля жительница Москвы 1984 года рождения, находясь в одной из церквей города Витебска, беспричинно нанесла телесные повреждения местной прихожанке. После чего села в свою иномарку и совершила ДТП с участием четырех автомобилей", - говорится в сообщении на сайте УВД Витебского облисполкома.
Как уточнили РИА Новости в милиции, у пострадавшей прихожанки диагностирован закрытый перелом. В ДТП с участием четырех машин пострадавших нет, но автомобили повреждены.
"Сейчас женщина помещена в медицинское учреждение, поскольку в момент задержания сотрудниками ГАИ вела себя неадекватно и есть вопросы к ее психическому состоянию. По факту происшествия проводится проверка", - добавили в УВД.
Как сообщили РИА Новости в российском посольстве в Белоруссии, консульские сотрудники уже уведомлены о случае в Витебске. "Москвичка получает экстренную медицинскую помощь, ее родственники проинформированы о произошедшем и находятся на связи с врачами", - отметил представитель дипмиссии.