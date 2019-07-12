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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Волонтеры обнаружили 50 "мертвых душ" среди подписей шести кандидатов в МГД

Вчера, 12:39
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© РИА Новости / Владимир АстапковичЗдание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Пятьдесят "мертвых душ" обнаружили среди подписей шести кандидатов в Мосгордуму, сообщил журналистам юрист, член Общественной палаты России, общественный деятель Илья Ремесло.
Он отметил, что вместе с волонтерами провел выборочную проверку 300 подписантов независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, по которым возникали вопросы. Волонтеры проверяли их имена в социальных сетях, также ходили по квартирам, чтобы выяснить, проживает ли там такой человек.
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"У меня члены участковой комиссии с правом совещательного голоса… Они выписали частично фамилии – то, что можно выписывать, и по этим данным мы восстановили всю картину: вначале аккаунты в социальных сетях, потом связались с родственниками, те стали давать полные данные, там мы смогли и на кладбище съездить, восстановить справки о захоронении, где человек находится", - сказал Ремесло на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
По результатам проверки выяснилось, что более 100 человек значатся как "отсутствующие", не проживают в квартирах, в которых указаны. "А 50, это уже конкретная цифра, значатся как мертвые. И число этих мертвых подписантов растет, потому что уже сейчас наши волонтеры посещают все кладбища, поэтому это далеко не окончательная цифра", - сказал Ремесло.
Среди кандидатов, у которых были обнаружены "мертвые души", Ремесло назвал Любовь Соболь, Дмитрия Гудкова, Ивана Жданова, Александра Соловьева, а также Кирилла Гончарова и Андрея Бабушкина.
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"Я проверял лично тех подписантов, по которым возникали вопросы, то есть там нет принципа, что только оппозиционные, грубо говоря. Методом случайной выборки брали и проверяли. Это мой личный проект как общественного деятеля", - добавил Ремесло.
Ранее член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут сообщил РИА Новости, что среди подписей ряда кандидатов в депутаты Мосгордумы были найдены "мертвые души", но не стал называть фамилии кандидатов.
Выдвижение кандидатов в депутаты МГД завершилось 5 июля, всего на выборы выдвинулись 426 человек. Мосгоризбирком до 16 июля проверит подписи избирателей и сформирует списки зарегистрированных кандидатов в столичный парламент.
Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования 8 сентября.
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Выборы в МосгордумуМосгоризбиркомИлья РемеслоАндрей БабушкинАлександр СоловьевМосковская городская думаРоссияОбщество
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