МИД пообещал выплатить оставшуюся задолженность перед Советом Европы

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Россия работает над тем, чтобы выплатить оставшуюся задолженность перед Советом Европы, сообщил РИА Новости замглавы МИД Александр Грушко.

"Выплатим, естественно", — ответил он на уточняющий вопрос.

Замминистра также отметил значимость института генерального секретаря Совета Европы и подчеркнул, что Россия готова работать с Марией Пейчинович-Бурич, избранной на этот пост в июне. По словам Грушко, Москва рассчитывает на самое тесное сотрудничество.

В начале июля Россия заплатила в бюджет Совета Европы около 33 миллионов евро — взнос за 2019 год. Это произошло практически сразу после того, как ПАСЕ приняла резолюцию, подтверждающую права российской делегации в полном объеме и та смогла вернуться к полноформатной работе в ассамблее.

При этом за 2017-2018 годы у России осталась задолженность в 55 миллионов евро.

В 2014 году российскую делегацию лишили основных прав в ПАСЕ из-за ситуации на Украине и вокруг Крыма. Затем эти санкции только ужесточались. Три года спустя, летом 2017-го, Россия приостановила часть выплат в бюджет Совета Европы до тех пор, пока права ее делегации не будут восстановлены. Как признали в ПАСЕ, эти меры привели к финансовым трудностям: пришлось заморозить бюджет на девять процентов, дефицит составил полтора миллиона евро.