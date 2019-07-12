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РИА Новости

МИД пообещал выплатить оставшуюся задолженность перед Советом Европы

Вчера, 12:38
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел Российской Федерации
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Россия работает над тем, чтобы выплатить оставшуюся задолженность перед Советом Европы, сообщил РИА Новости замглавы МИД Александр Грушко.
"Выплатим, естественно", — ответил он на уточняющий вопрос.
Замминистра также отметил значимость института генерального секретаря Совета Европы и подчеркнул, что Россия готова работать с Марией Пейчинович-Бурич, избранной на этот пост в июне. По словам Грушко, Москва рассчитывает на самое тесное сотрудничество.
В начале июля Россия заплатила в бюджет Совета Европы около 33 миллионов евро — взнос за 2019 год. Это произошло практически сразу после того, как ПАСЕ приняла резолюцию, подтверждающую права российской делегации в полном объеме и та смогла вернуться к полноформатной работе в ассамблее.
При этом за 2017-2018 годы у России осталась задолженность в 55 миллионов евро.
В 2014 году российскую делегацию лишили основных прав в ПАСЕ из-за ситуации на Украине и вокруг Крыма. Затем эти санкции только ужесточались. Три года спустя, летом 2017-го, Россия приостановила часть выплат в бюджет Совета Европы до тех пор, пока права ее делегации не будут восстановлены. Как признали в ПАСЕ, эти меры привели к финансовым трудностям: пришлось заморозить бюджет на девять процентов, дефицит составил полтора миллиона евро.
Возвращение в ассамблею было довольно трудным: некоторые делегации выразили крайнее возмущение, Киев, Тбилиси и Лондон подготовили более 200 поправок к резолюции, но из них приняли только одну, а голосование прошло в пользу России.
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
7 июля, 18:00
Глава ПАСЕ прокомментировала восстановление прав российской делегации
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МИД РФСовет ЕвропыРоссияВ мире
Популярные комментарии
Ну и олухи.
12 июля, 12:47
virshych
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Как это мило на самом деле. Может лучше больным детям направить, что бы смсками деньги не собирали?
12 июля, 13:10
nnikkey80
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