Песков рассказал о перспективах следующего разговора Путина и Зеленского

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Понимания по срокам следующего телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского пока нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Пока какого-то конкретного понимания нет", - ответил Песков на вопрос о возможных планах повторить телефонный разговор.

Комментируя вопрос о том, поднималась ли в ходе разговора тема арестованного на Украине руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, Песков ответил, что "на уровне экспертов будет продолжена работа по договоренности двух президентов".