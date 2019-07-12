Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-12T12:28Z
https://ria.ru/20190712/1556454336.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155643/33/1556433395_0:201:2960:1867_1036x0_80_0_0_45e85e4844ac27d97745a0acb2e86d99.jpg
РИА Новости

Песков рассказал о перспективах следующего разговора Путина и Зеленского

Вчера, 12:28
993
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на совместной с президентом Боливии Эво Моралесом пресс-конференции
Президент РФ Владимир Путин на совместной с президентом Боливии Эво Моралесом пресс-конференции
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Понимания по срокам следующего телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского пока нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Пока какого-то конкретного понимания нет", - ответил Песков на вопрос о возможных планах повторить телефонный разговор.
Пресс-секретарь главы государства добавил, что разговор продолжался около 20 минут.
Комментируя вопрос о том, поднималась ли в ходе разговора тема арестованного на Украине руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, Песков ответил, что "на уровне экспертов будет продолжена работа по договоренности двух президентов".
Владимир Путин во время телефонного разговора
Вчера, 12:18
В Кремле рассказали подробности разговора Путина и Зеленского
1502103
Обсудить 0
Владимир ЗеленскийДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Москва
В Кремле считают факт первого разговора Путина и Зеленского очень важным
РИА
Новости
Владимир Путин во время телефонного разговора
В Кремле рассказали подробности разговора Путина и Зеленского
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков рассказал о подготовке телефонного разговора Путина и Зеленского
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности. 12 июля 2019
Путин обсудил с членами Совбеза отношения с Украиной
Лента
новостей
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали идею не уничтожать санкционные продукты
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко
СБУ не разрешила Савченко пересечь линию разграничения в Донбассе
Президент РФ Владимир Путин
В Кремле рассказали, с каких слов Путин начал разговор с Зеленским
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Visa намерена обеспечить бесперебойную работу своей системы в России
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский внес в Раду законопроект о люстрации Порошенко
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий прокомментировал телефонный разговор Путина и Зеленского
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров
В Совфеде рассказали о возможном ответе на санкции в отношении госдолга
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме прокомментировали деятельность "Всемирного конгресса украинцев"
СМИ: в провинции Анкара приземлились еще два самолета с компонентами С-400
Государственный флаг на здании Министерства иностранных дел Украины в Киеве
Киев выразил Москве протест из-за "Всемирного конгресса украинцев"
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков: поставки С-400 в Турцию начались в соответствии с договоренностями
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:58Ярош призвал отомстить Италии
10:58В Магадане победителя фестиваля по промывке золота поймали на жульничестве
10:52Путин поздравил жителей Магадана с 80-летием города
10:51Сработавшие на юге Израиля сирены признали ложной тревогой
10:47В Турции подтвердили приземление четвертого самолета с деталями С-400
10:47Красноярск накрыло дымом от лесных пожаров
10:46На юге Израиля сработали сирены тревоги
10:37В Алтайском крае два человека погибли при пожаре в частном доме
10:35В Уфе задержали одного из напавших на полицейского
10:30В киевском аэропорту самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
10:24В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:22В Иркутской области очистили от завалов около 70% участка в районе ЧС
10:19Правительство одобрило повышение выплат на детей семьям с невысоким доходом
10:19В посольстве в Абхазии рассказали подробности ДТП с россиянами
10:17Правительство одобрило поправки о праве регионов давать друг другу субсидии
10:13В Турции приземлился самолет с новой партией компонентов С-400
10:05Союз журналистов Украины призвал расследовать обстрел "112. Украина"
10:02Правительство одобрило изменения в законодательстве об операциях с валютой
10:00В Японии 21 человек пострадал при столкновении автобуса и машины
10:00Силовики 23 раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
Лента новостейМолния