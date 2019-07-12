В Кремле считают факт первого разговора Путина и Зеленского очень важным

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. В Кремле считают очень важным сам факт первого разговора президента России Владимира Путина с главой украинского государства Владимиром Зеленским, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Вряд ли сейчас нужно обсуждать какие-то эмоциональные оттенки, тональности, не для этого был разговор. Сам факт первого общения президентов России и Украины очень важен", — сказал Песков.
Путин и Зеленский в четверг провели телефонный разговор по инициативе украинской стороны. Обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины, переговоры в "нормандском формате", а также совместная работа по возвращению удерживаемых лиц.