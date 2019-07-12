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2019-07-12T12:26Z
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РИА Новости

В Туве спасли двух человек после ЧП на переправе

Вчера, 12:25
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. В машине, пытавшейся пересечь вброд реку в Туве, было 12 человек, погибли девятеро, из них семеро детей; двое спасены, еще одного человека не могут найти, сообщили в ГИБДД РФ.
"В автомашине "УАЗ-2206" находилось 12 человек. В результате происшествия 9 человек погибло (из них 7 несовершеннолетних), 2 человека спасены, 1 человек не найден", - говорится в сообщении.
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Погибшие в Туве ехали на чабанскую стоянку
Ранее сообщалось, что в Бай-Тайгинском районе республики при попытке пересечения реки Шуй вброд опрокинулась автомашина марки "УАЗ", МВД сообщало об обнаруженных телах 10 погибших, из которых шестеро несовершеннолетних. СК возбудил уголовное дело.
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ГИБДД МВД РФТуваПроисшествия
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