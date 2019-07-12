В Туве спасли двух человек после ЧП на переправе

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. В машине, пытавшейся пересечь вброд реку в Туве, было 12 человек, погибли девятеро, из них семеро детей; двое спасены, еще одного человека не могут найти, сообщили в ГИБДД РФ.

"В автомашине "УАЗ-2206" находилось 12 человек. В результате происшествия 9 человек погибло (из них 7 несовершеннолетних), 2 человека спасены, 1 человек не найден", - говорится в сообщении.